伊朗局勢︱美軍邊打邊談再轟伊基地 草案包括停火再延60天

《哥倫比亞廣播公司》及《日經亞洲》等綜合報道，中東外交消息人士透露，美國與伊朗正討論一份諒解備忘錄草案，雙方計劃在結束敵對行動後的30天左右開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）以及處理伊朗濃縮鈾問題。此外，雙方於4月初達成的停火協議也將延長60天。不過美國中央司令部稱，美軍周一在霍爾木茲海峽附近對伊朗導彈發射場和船隻進行了「自衛打擊」，當時正值停火和結束戰爭的談判進行之際。

或自由免費航行霍峽

報導指出，伊朗將在協議達成後30天內清除霍爾木茲海峽的水雷，之後所有國家的船隻都能自由安全航行，且伊朗不會收取通行費。

協議草案包括黎巴嫩

停火範圍也將涵蓋黎巴嫩，據了解，伊朗要求以色列停止攻擊黎巴嫩真主黨，而以色列則要求真主黨解除武裝。不過，據稱這項協議計劃關鍵在於伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）是否批准。目前仍不清楚最終能否達成協議。

美伊停火再延長60天

此外，美伊於4月初達成的停火將延長60天。在這兩個月的暫停敵對期間，雙方將就伊朗核計劃進行談判，並制定處理伊朗濃縮鈾的具體措施。伊朗亦將要重申「永遠不會發展核武器」。作為交換，美國也會解除對伊朗的制裁與凍結資產等行動，但將分階段實施。

巴基斯坦：美伊幾近完成談判

中國外交部長王毅25日在北京會見巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）。中國外交部說，穆尼爾表示美伊雙方接近達成協議。美國總統特朗普昨天（5月25日）在社交媒體上表示，他已告訴美方談判代表「不要急於達成協議」。 伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）同日表示，許多方面已有結論，但不代表快要簽署協議。

