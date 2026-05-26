加拿大華裔人口 25年間翻倍至171萬

加拿大國際廣播電台(RCI)報道，加國統計局最新發布的華裔人口報告顯示，在1996年至2021年的25年間，加國華裔人口總數已超過171萬人，佔全國總人口的4.7%。統計局估計到2041年時，華裔人口最高可達350萬。然而，報告揭露了一個嚴峻的社會現實：普遍擁有較高學歷背景的華裔，就業率和對口率卻嚴重失衡，大批高學歷人才面臨「做不回本行」的困境。

超6成擁有學士或更高學位

數據顯示，在171萬華裔人口中，近半數（47.8%）出生於中國內地，28.4%在加拿大本土出生，其餘則來自香港和台灣。2021年的數據顯示，華裔人口在家中使用的主要語言是英語（62.6%）、普通話（44.9%）、粵語（33.4%）。

在25至54歲的核心勞動年齡群組中，高達61.8%的華裔擁有學士或更高學位，遠超加拿大平均水平（36.6%）。然而，如此傲人的教育背景並未轉化為職場優勢。

98%居住大都會區

報告顯示不論教育程度如何，華裔的失業率均高於非有色人種且非原住民的群體，整體就業率也相對較低。另一引人關注的現象是「高學歷低就業」的職業錯配現象。高學歷的華裔比非有色人種更容易陷入學歷與工作不相配的窘境，尤其是那些在海外取得學位的華人。

華裔社群收入也呈現出兩極分化的現象。雖然華裔在全國最高收入的10%群體中佔比較大，但在最低收入的20%群體中也超出了平均水平。不過受傳統觀念影響，華裔家庭的房屋持有率高居加國之首，高達85%居住在自置物業中。但在背負房貸的華人群體中，超過四成需用家中總收入的30%以上來支付，住房壓力較大。

報告顯示，近98%的華裔居住在大都會區，其中七成集中在現任市長都是華人的多倫多(市長為移加港人鄒至蕙)和溫哥華（市長是香港移民第二代沈觀健）。大溫地區的列治文市是全國唯一華裔過半（54.3%）的市鎮。華裔社區還面臨結構性老化挑戰，是唯一65歲以上人口竟多於15歲以下人口的種族群體。