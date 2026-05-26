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教宗良十四世首道通諭聚焦AI　籲「解除AI武裝」警告科技或引發無止境戰爭

即時國際
更新時間：05:41 2026-05-26 HKT
發佈時間：05:41 2026-05-26 HKT

梵蒂岡周一（25日）公布教宗良十四世（Pope Leo XIV）上任後首份重要通諭《Magnifica Humanitas》（《偉大的人類》），聚焦人工智能（AI）對社會、戰爭與倫理帶來的衝擊，呼籲全球放慢AI發展步伐，並推動「解除AI武裝」，防止科技主宰人類。

警告AI軍事化　反對交由AI決定生死

良十四世當日在梵蒂岡親自介紹這份長約4.3萬字的通諭，多名AI專家亦有出席，包括美國AI公司Anthropic聯合創辦人奧拉（Chris Olah）。Anthropic近年曾因反對美軍將AI技術用於自主武器及大規模監控，而與五角大樓出現法律爭議。

良十四世在通諭中指出，部分自主武器系統已發展至「幾乎超出人類可控制範圍」，強調任何AI軍事用途都必須受到最嚴格倫理限制，將「致命決定」交由AI系統作出是「不可接受」。

良十四世當日在梵蒂岡親自介紹這份長約4.3萬字的通諭。路透社
良十四世當日在梵蒂岡親自介紹這份長約4.3萬字的通諭。路透社

他提出應「解除AI武裝」，強調這並非否定科技，而是防止科技反過來支配人類。他警告，AI可能助長假資訊傳播、加劇衝突，甚至令世界走向「無止境戰爭」。教宗同時批評當今全球戰爭持續升溫，形容人類正滑向一種「崇尚暴力與權力的文化」，和平不再被視為責任，而只是衝突之間短暫間歇。

憂科技壟斷加劇不平等

通諭亦關注科技權力集中問題。良十四世指出，若AI及數碼科技掌握在少數企業或權力階層手中，只會令數碼時代的不平等進一步惡化，擴大「被納入科技革新的人」與「被排除在外的人」之間的鴻溝。

他呼籲各國建立更強監管制度，包括法律框架、獨立監察機制及公眾監督，保障工人、兒童及弱勢社群權益，並打擊仇恨言論及虛假資訊。良十四世又提到，社會如何對待移民，是衡量「正義究竟由恐懼還是友愛引導」的重要試金石。

罕有為教會奴隸制度歷史致歉

教宗亦罕有代表天主教會，就歷史上未有及時強烈譴責跨大西洋奴隸制度公開道歉，形容這是「基督徒記憶中的一道傷口」，並稱：「我真誠請求寬恕。」

他最後引用《聖經》巴別塔故事，警告人類若在缺乏道德約束下盲目追求科技力量，最終可能重蹈覆轍，呼籲全球共同面對AI帶來的風險與挑戰。

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