英國迎今年首場熱浪 5月氣溫恐飆至35°C 破歷史紀錄

英國多地周一（25日）正式迎來今年首場熱浪，氣象部門警告，部分地區氣溫或升至攝氏35度，創下英國歷來5月最高溫紀錄。

氣溫高於平均水平屬「前所未見」

紐約時報報道，英國氣象局（Met Office）表示，氣溫將明顯高於季節平均水平，英格蘭部分地區最高氣溫預料達35°C（95°F），或將打破1944年錄得的5月最高氣溫32.8°C紀錄。氣象局形容，今次高溫對於5月而言「前所未見」，指出過往溫度紀錄通常僅以小幅度被刷新。

熱浪早於上周開始形成，周末期間進一步升溫，尤其集中於英格蘭及威爾斯。上周六，英格蘭東南部錄得30.5°C高溫。氣象局指出，英國5月氣溫突破30°C屬罕見情況，上一次已是2012年。

截至周日，英格蘭東南部已有8個地點連續3日錄得高於當地門檻氣溫，符合官方「熱浪」定義。英國的熱浪標準與美國不同，當地規定某地需連續3天達到或超過指定氣溫門檻，才會被界定為熱浪。不同地區標準亦有差異，較涼爽的蘇格蘭及北愛爾蘭部分地區門檻為25°C，而倫敦及周邊地區則為28°C。

英國氣象局表示，自2019年引入現行熱浪定義以來，今次是首次於5月錄得官方熱浪。

由於英國5月平均最高氣溫一般僅約15°C，加上大部分住宅未有安裝冷氣，高溫可能對民眾健康構成風險。英國衛生安全局（UK Health Security Agency）已向英格蘭大部分地區發出第二高級別的「琥珀色高溫健康警報」，有效至周三。當局警告，高溫可能增加長者及長期病患者死亡風險，亦會對醫療及社福系統造成壓力。

除日間高溫外，夜間氣溫亦異常偏高。倫敦南部Kenley地區周一凌晨最低氣溫錄得19.4°C，暫時打破1944年創下的5月最高最低氣溫紀錄18.9°C。

西歐多國錄得破紀錄5高溫

除英國外，西歐多國近日亦錄得破紀錄5月高溫。在西班牙，周日氣溫超過38°C，法國及德國亦普遍錄得30多度高溫，多地刷新5月紀錄。

預報指出，周一英國中部、南部及東部地區，包括倫敦，氣溫仍有機會進一步升至35°C。至周一下午，大倫敦Teddington地區氣溫已追平1944年紀錄，並有機會繼續上升。

氣象局預料，本周後段氣溫或稍為回落，但英國南部部分地區仍可能持續達到熱浪水平，至少維持至周四。