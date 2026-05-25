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滑翔傘慘遭觀光機撞散 奧地利女好手急開後備傘奇蹟生還｜有片

即時國際
更新時間：19:55 2026-05-25 HKT
發佈時間：19:55 2026-05-25 HKT

奧地利北部知名景區施密滕霍厄山（Schmittenhöhe）上空於周六（23日）發生一宗罕見的空中相撞意外。一名經驗豐富的44歲女性滑翔傘好手在飛行時，慘遭一架小型觀光飛機攔腰撞毀其滑翔傘。她在半空中失控旋轉急墜，憑藉驚人定力在最後關頭打開緊急降落傘，最終奇蹟生還，僅受輕傷。

觀光機飛過主傘一分為二

據奧地利傳媒報道，事發於周六下午，44歲的女事主薩布麗娜（Sabrina）正在空中滑翔。其隨身運動相機拍下的驚慄畫面顯示，一架小型觀光飛機突然從其頭頂上方數英尺處高速掠過，巨大的衝擊力瞬間將薩布麗娜的滑翔傘蓋「劈成兩半」。

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從片段可見，薩布麗娜在撞擊一刻發出絕望尖叫，隨即連人帶傘在空中陷入瘋狂旋轉，並以極高速度直墮地面。

僅受瘀傷不可思議

在生死存亡之際，薩布麗娜展現出極高的專業素養與冷靜。她拼盡全力掙脫已失效的主傘，成功在撞向地面前一刻打開緊急降落傘。雖然她最終重重摔落林地並發出痛苦呻吟，但奇蹟地保住性命。當地警方接報後出動直升機將其救起並送往機場安置。

死裏逃生的薩布麗娜事後在社交平台發文報平安，直言對自己仍能生存感到不可思議：「我到現在還不敢相信自己還能坐在這裏打字！除了一些嚴重的瘀青和瘀傷外，我竟然甚麼事都沒有！」

涉事機師稱視線受阻

另一方面，涉事的觀光飛機在發生碰撞後，成功於澤爾湖機場（Zell am See Airport）安全緊急降落。該名28歲機師接受調查時辯稱，事發時因飛行角度導致「視線死角」，他根本無法看見並避開前方的滑翔傘。目前，當地民航當局與警方已正式介入調查，以釐清這宗空中相撞事故的責任歸屬。
 

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