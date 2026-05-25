高市早苗支持度創新低 被指僱人AI製片抺黑對手

日本《每日新聞》於過去兩天（23日、24日）在全國內進行輿論調查。結果顯示，高市早苗內閣的支持率為50%，較4月份時上一次調查支持率下降3個百分點。高市內閣支持率已連續3個月出現下滑，同時是連續兩個月刷新該內閣成立以來的最低紀錄。本次的不支持率繼續為33%。



日本首相高市早苗的團隊早前被指曾僱人製作影片抹黑競選對手後。日本媒體《周刊文春》網絡版周日（24日）報道，高市的秘書木下剛志多次聯絡影片製作者松井健，要求對方製作並發布抹黑高市在黨內的競爭對手以及在野黨候選人的相關影片。

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松井健透露，去年自民黨總裁選舉期間，他按木下剛志的授意，每天利用人工智能軟件生成一、兩百條影片，其中約70%用於攻擊小泉進次郎，10%影片用於醜化另一對手林芳正，其餘20%影片則用來吹捧高市。



高市此前在國會接受質詢時，已否認有關指控。《周刊文春》最新稱，已掌握相關證據，包括短信、網絡聊天記錄等。截至24日晚，日本首相官邸和木下剛志尚未回應《周刊文春》的指控。

