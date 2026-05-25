東京銀座︱GINZA SIX「刺激性氣味」致20人咳嗽不適 在日港人：秋葉原上空不斷傳直升機聲

日本共同社報道，據辦案人員透露，周一（25日）中午前後接到警方接報，東京都中央區銀座的商業設施「GINZA SIX」出現「刺激性氣味」。有消息稱約20人不適，當中10人表示咽喉疼痛，另有一人送院。東京警視廳等方面正在核實情況。有身在日本的港人向《星島頭條》網表示，事發後，秋葉源上空不斷傳出直升機聲。



事發後，警方將現場封鎖，大批消防員及消防車同場處置事件。日本放送協會（NHK）報道，根據首都警察局消息，一名身穿黑色外衣、淺色褲、戴白色口罩的男子在位於一座多功能綜合大樓一樓的銀行自動櫃員機區域噴灑不明物品。

事發地點位於銀座中心地帶，周圍遍佈商業設施和辦公大樓。目前，東京警視廳和其他部門正在調查事件詳情。



一名當時身處現場附近的70歲婦人表示，事發時，自己喉嚨開始感到刺痛，以為可能發生了小火災，當時沒有任何異味或其他跡象。



另一名經過「GINZA SIX」的女子指，進入大樓時，感覺空氣很奇怪，周圍的人都摀著嘴。她表示，「走到自動取款機區域後，我的喉嚨感覺又癢又麻，所以我立刻跑到外面致電消防。現在自己的喉嚨仍痕癢。」