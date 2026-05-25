哥倫比亞原住民「爭山頭」引武鬥 至少7死過百傷︱有片

5月21日(周4)，哥倫比亞考卡省（Cauca）西爾維亞（Silvia ）有原住民群體之間因領土問題發生武力衝突，造成至少7人死亡，100多人受傷。目前哥軍方已向該地區派遣兵力，防範局勢升級。

死傷者多為槍傷所致

衝突發生在考卡省的一個農村地區，雙方為米薩克族（Misak）與納薩族（Nasa）原住民，爭端源於兩族都宣稱對同一片土地擁有所有權。

一天後，哥倫比亞軍方已向該地區部署 500 多名士兵以及空中支援，以保障社區安全並防止局勢升級。哥倫比亞國防部長佩德羅．桑切斯（Pedro Sánchez）周五向媒體透露，初步統計顯示至少有7人死亡，110多人受傷——其中大部分是槍傷。 「這個數字可能還會上升，」他警告。

哥倫比亞國家土地管理局在新聞稿中表示，自4月緊張局勢首次爆發以來，該機構一直參與調解會議和技術工作小組，以「明確雙方的領土邊界」。該機構敦促雙方繼續留在談判桌。另外，聯合國人權事務高級專員辦事處駐哥倫比亞辦事處在衝突當天就呼籲當地社區保持冷靜，並敦促當局調查並起訴造成傷亡的責任人。