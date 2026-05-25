伊朗局勢︱特朗普：美伊「尚未談妥」 拒重蹈奧巴馬「爛協議」覆轍

美國總統特朗普（Donald Trump）24日表示，美國與伊朗的協議「尚未完全談妥」，並指責一些不了解情況的人對其「妄加批評」。同時，他也批評前總統奧巴馬（Barack Obama）當年與伊朗達成的是一項「爛協議」。

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美媒：草案遭強烈批評

特朗普在社交媒體上發文表示，如果他與伊朗達成協議，那將會是一份「好的、合適的協議」。他強調，目前沒有人看過協議內容，因為尚未完全談妥，呼籲外界不要聽信那些對自己不了解的事情而妄加批評的「失敗者」。

根據美媒報道，這份協議草案雖未對外公開，但已引發部分人士猛烈批評，認為它實際上削弱了特朗普政府自身設定的目標。白宮官員當天向媒體表示，美伊距離簽署協議「尚需數天」。

特朗普也再度批評前總統奧巴馬當年與伊朗達成的協議，認為那是一份「爛協議」，不僅給了伊朗大量現金，還為伊朗取得核武鋪好了一條清楚且開放的道路。