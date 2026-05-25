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孟加拉爆麻疹疫情 逾500童死

即時國際
更新時間：08:55 2026-05-25 HKT
發佈時間：08:55 2026-05-25 HKT

南亞國家孟加拉最近爆發麻疹疫情，根據上周六公佈的官方數據，疫情已造成逾500名兒童不治，為該國數十年來可預防疾病的最致命疫情。首都達卡各醫院設立專用病房收治病患已不堪重負，並嚴重缺少加護病床。

過去兩月逾6萬疑似病例

孟加拉麻疹死亡病例不斷上升，上周末24小時內就有13名兒童不治。根據衞生部門的數據，自3月15日以來，疫情已造成512名兒童死亡，其中至少86名兒童死於確診麻疹感染，另有426名死者，出現與該疾病相符的症狀。

在3月15日至5月23日期間，衞生部門在全國發現62507宗疑似麻疹病例，以及8494宗實驗室確診病例。孟加拉啟動大規模疫苗接種來抑制疫情。聯合國兒童基金會（UNICEF）孟加拉代表佛勞爾斯上周稱，已有1800萬名兒童接受疫苗接種。但衞生單位指出，可能還需要數個月才能完全顯現接種成效。

UNICEF20日表示，孟加拉自2024年人民示威推翻威權政府之後，疫苗接種就開天窗，導致大批兒童未受保護。麻疹具有高度傳染性，能透過咳嗽和打噴嚏迅速傳播，一旦感染並無特效治療方法。

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