俄烏戰爭｜俄軍4年來最猛烈空襲基輔 出動「榛樹」導彈釀數十死傷

烏克蘭遭遇自俄烏開戰四年來最猛烈的空襲之一。俄羅斯日前向烏克蘭首都基輔及多個城市發動大規模襲擊，更第三次動用新型極速中程彈道導彈「榛樹」（Oreshnik）。烏克蘭官員證實，此輪狂轟濫炸已造成至少4人死亡、逾80人受傷。西方多國對俄方的軍事行動表示強烈強烈譴責。

數十住宅學校受損 數百無人機大舉轟炸

此次空襲持續數個小時，烏克蘭空軍表示，俄軍合共發射了90枚導彈及出動高達600架無人機。空襲導致烏克蘭境內數十棟住宅大樓、多間學校以及關鍵的供水設施嚴重受損。烏克蘭總統澤連斯基強烈敦促美國及歐洲作出嚴厲回應，直言「俄羅斯不能不為此付出代價」，並指控俄軍企圖在夏季來臨前，蓄意破壞烏克蘭的供水系統。

烏克蘭遭遇自俄烏開戰四年來最猛烈的空襲之一。美聯社

烏克蘭官員證實，此輪狂轟濫炸已造成至少4人死亡、逾80人受傷。美聯社

路透社報道指，空襲對基輔市內造成廣泛破壞，連烏克蘭外交部大樓的玻璃窗亦被震碎，著名地標獨立廣場同樣受到波及。基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）證實，市內目前錄得2死69傷，大批市民被迫走入地鐵站通宵躲避。此外，基輔周邊地區亦有2死9傷；中部城市切爾克斯（Cherkasy）則有住宅遭到無人機直接撞擊，導致11人受傷。

澤連斯基表示，俄軍的「榛樹」導彈擊中了距離基輔外圍約64公里、擁有20萬人口的城市白采爾克瓦（Bila Tserkva）。對此，俄羅斯國防部發表聲明，聲稱今次動用包括「榛樹」在內的多款導彈，是為了報復烏方早前攻擊俄國平民目標，並強調襲擊僅針對烏克蘭的軍隊指揮所及軍工設施；惟烏克蘭方面全盤否認曾針對平民進行攻擊。

法德首腦：俄企圖升級局勢

國際社會對俄方的軍事行動反應強烈。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在社交平台X上發文，強烈譴責俄方的襲擊以及使用「榛樹」導彈。他指出，此舉意味着俄羅斯自身已陷入僵局，企圖藉此推動戰爭全面升級。德國總理默茨（Friedrich Merz）亦同步發表聲明，對俄方草率升級局勢的行徑表示強烈譴責。