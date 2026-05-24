已婚中國漢性侵多名日本男長者囚5年半 稱「對方微笑就想犯案」

一名42歲中國男子被指去年在日本大分縣大野市，連續性侵多名日本同性長者，當地法院上周二（19日）判男子入獄5年半。

日本「大分放送」報道，涉案男子楊樹發在日本大分縣大野市生活與工作。其在庭上表示，自己20歲左右就開始意識到自己喜歡的是年長男性，36歲時因為看年長男同志色情片，開始產生想要嘗試的念頭。

為妻兒赴日投靠哥嫂

楊樹發在中國有結婚，與妻子生育兩名小孩，為了小孩賺錢，自己到日本投靠在大野市經營農場的哥哥和大嫂。「打招呼時日本人會面對微笑還禮，讓我開始想要犯案！」

楊樹發供稱，他會徒步或開車尋找目標，跟老年男長者打招呼並攀談，之後以「我擅長按摩」等理由開始揉擔對方肩膀，再伺機將雙手觸摸對方下體。楊樹發指，曾向14人埋手，最中大約有一半得逞。



案件於5月19日再次開庭，法官認為楊樹發的犯行惡劣，甚至在性侵失敗後，即日再犯案，應該受到最嚴厲的處罰。由於犯人沒有前科，加上承認犯案，決定判入獄5年6個月。