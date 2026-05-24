巴基斯坦一客運列車遇炸彈襲襲 至少27人死亡82人受傷

巴基斯坦西南部俾路支省首府奎達於當地時間5月24日發生襲擊事件，一列客運列車遭炸彈襲擊，造成至少27人死亡、82人受傷，傷亡數字仍在進一步統計中。

爆炸發生於奎達市火車站附近的查曼帕塔克（Chaman Phatak）區域，遇襲的是原定由奎達開往白沙瓦的賈法爾快車（Jaffar Express）。據警方消息，爆炸威力巨大，導致列車一節車廂嚴重受損並引發火災，至少三節車廂脫軌，其中兩節車廂翻覆。附近約10輛停泊的汽車亦遭波及損毀，周邊建築物的窗戶玻璃被震碎。

據央視新聞引述巴基斯坦警方消息人士報道，事件已導致至少27人死亡、82人受傷。傷者已被送往附近醫院救治，奎達市政府已宣布所有公立醫院進入緊急狀態，緊急調配額外醫護人員支援。

目前官方尚未公布具體襲擊方式，警方正調查爆炸是自殺式襲擊、預置爆炸裝置抑或氣罐爆炸所致。

涉事的賈法爾快車已被暫時停運，安全部隊已封鎖現場展開調查及取證工作。截至目前，尚無任何組織或個人宣布對此次襲擊負責。