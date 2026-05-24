有片｜暴雨狂襲紐約 女子落巴士即被激流捲走

一場突如其來的劇烈暴雨在週三晚間瘋狂侵襲美國紐約市，並在短短幾個小時內灌進超過十五公分的驚人雨量，導致布魯克林與皇后區等部分地區在極短時間內變成了汪洋一片。這座向來被譽為「不夜城」的繁華大都市，如今卻單純地淹沒在失控的洪水之中，基礎設施面臨嚴峻考驗。

大水灌地鐵積水及腰 布朗克斯驚現天坑

暴雨肆虐下，紐約市許多街道在頃刻間化為湍急的河流，地鐵站遭到洪水無情灌入，積水甚至深及民眾的腰部，迫使通勤族只能在滾滾黃水中艱難涉水前行。街頭畫面上更隨處可見車輛如小舟般隨波逐流，交通全面癱瘓；而在布朗克斯區，更出現地基下陷、天坑瞬間吞噬整輛校車的驚險災情，場面觸目驚心。

在這場風暴中，社群媒體上也瘋傳著多段令人驚心動魄的現場影片。其中一段畫面顯示，一輛公車受困於淹水的街道中央，當車門開啟時，大水早已將公車團團包圍。一名身穿亮粉色衣服的女子在試圖逃離公車時，腳步才剛踏出，就被車外強勁無比的激流瞬間沖倒並捲走，一旁的民眾見狀嚇得驚呼，趕緊頂著急流上前拉人，過程險象環生。

而在另一處街頭，積水已經淹沒大半個車胎，幾名無處可躲的民眾只能被迫爬上公車候車亭的狹窄座椅上，站在高處眼睜睜看著暴雨不斷拍打積水，進退兩難。

下水道系統全面癱瘓 市長視察坦言不勝負荷

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，面對這場災難，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）週四親自前往災情嚴重的皇后區霍利斯（Hollis）視察。他無奈地指出，市區當前的下水道排水系統在設計上每小時最多只能處理五十毫米的降雨量，而週三晚間的劇烈降雨速度早已遠遠超過了極限，徹底擊垮了整個基礎設施的承載能力。

一整天下來，霍利斯地區的居民都在滿地泥濘中度過，忙著清理淹水的地下室、報廢的滅頂車輛，以及被強風連根拔起的倒塌樹木。曼達尼指示不知所措的受災居民前往官方網站通報損失，並承諾若民眾撥打311專線通報地下室淹水或下水道倒灌，市府將盡力派員協助。

治本工程漫長複雜 居民控訴惡夢重演34年

然而，治本之道顯然是一條漫漫長路。皇后區區長理查茲（Donovan Richards）直言，真正能解決淹水的方法是將這些低窪道路抬高，但這項工程牽一髮動全身，因為一旦抬高了道路，兩側的民宅也必須隨之抬高，工程複雜度難以想像。

市府雖然強調已投入數百萬美元進行為期十年的「雲暴」（Cloudburst）韌性建建設畫，打造能暫時吸收並儲存大量雨水的設施，但眼看著夏季即將臨近，市民的恐懼也與日俱增。一名婦女向市長控訴，同樣的淹水惡夢她已經經歷了三十四年；另一戶家庭更悲痛地透露，他們的寵物貓在週三晚間的洪水中不幸喪命，而同樣的場景在2021年也曾上演，當時那場洪災甚至奪走了他們兩位鄰居的生命，反映出當地基建面對極端天氣時的脆弱。