革命衞隊將領被斬首 特朗普長女伊萬卡成暗殺目標 32歲與伊朗有關男子被捕

中東戰火持續蔓延之際，美國本土驚傳針對第一家庭的恐怖暗殺陰謀。美媒《紐約郵報》引述消息指，現任美國總統特朗普的長女伊萬卡（Ivanka Trump），已成為一名受伊朗革命衛隊（IRGC）培訓的恐怖分子的暗殺目標。美方指控，此項刺殺計劃旨在報復美軍六年前擊殺伊朗聖城旅已故指揮官蘇萊曼尼，涉案的32歲伊拉克籍骨幹成員薩阿迪（Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi）目前已被引渡回美並單獨關押。

高調發布豪宅地圖 揚言特勤局無法庇護

這宗震驚美國政壇的暗殺陰謀，隨着美方起訴書日前解封而曝光。涉案疑犯薩阿迪雖然年僅32歲，但身份極為顯赫且複雜。身為真主黨旅（Kata'ib Hizballah）指揮官的他，自幼接受伊朗伊斯蘭革命衛隊的嚴格軍事訓練，並將蘇萊曼尼視作至親導師。近年，他利用經營旅行社作掩護，並憑藉特殊的伊拉克公務護照規避各國安檢，遊走於歐洲與中東多國，跨境籌劃多宗針對美國及猶太人目標的恐怖襲擊，行動恍如荷里活諜戰暗殺片

伊拉克駐華盛頓大使館前副武官坎巴爾透露，薩阿迪在蘇萊曼尼遇害後，便在組織內部四處揚言：「我們需要殺了伊萬卡，徹底燒毀特朗普的房子，就像他當年燒毀我們的家園一樣。」消息人士證實，薩阿迪落網時，美方在其身上搜出了伊萬卡夫婦位於佛羅里達州、價值二千四百萬美元豪宅的詳細平面圖。

更令人毛骨悚然的是，薩阿迪此前曾在社交平台X上，高調上載該座豪宅所在住宅區的地圖畫面，並附上具威脅性的阿拉伯文，公然向美國叫板：「不論是你們的豪宅還是特勤局（Secret Service），都保護不了你們。我們正處於監視和分析階段，報復只是時間問題。」

歐美橫跨18宗恐襲 密謀炸紐約猶太教堂

美國司法部與聯邦調查局（FBI）日前發表的聲明指出，美伊兩國自今年二月全面開戰以來，薩阿迪便在歐美兩地瘋狂策劃報復行動。他被指控在過去三個月內，於歐洲及加拿大直接指揮或參與了至少十八宗恐怖襲擊及未遂陰謀，其中包括今年三月荷蘭阿姆斯特丹的梅隆銀行縱火案、倫敦街頭刺傷猶太人案，以及多宗針對美國駐外領事館的槍擊事件。

聯邦調查局在案情透露，薩阿迪近期更將黑手伸向美國本土。他上月企圖與一名臥底探員接洽，提供大筆加密貨幣作為酬勞，密謀在紐約市、洛杉磯及亞利桑那州同步對猶太教堂發動連環炸彈襲擊，幸被美國聯邦調查局聯合反恐任務小組及時瓦解。

土耳其落網引渡紐約

法庭文件顯示，薩阿迪於本月十五日在土耳其企圖逃往俄羅斯時落網，隨即被閃電引渡回美國紐約受審，目前面臨支援恐怖組織及企圖炸毀公共場所等六項聯邦重罪起訴。薩阿迪在曼哈頓聯邦法院首度提堂時神態自若，甚至面帶微笑，其辯護律師轉述其言論，自稱是「政治犯」及美伊戰爭下的「戰俘」。他目前正被單獨囚禁於布魯克林的大都會拘留所。

隨着第一家庭遇襲風險飆升，加上美伊戰事正處於關鍵的談判窗口，白宮的保安與軍事部署已全面升級。美國總統特朗普周五表示，因正值應對伊朗的關鍵時刻，他已決定改變行程，周末留守白宮坐鎮。外界預料，第一家庭的人身安全威脅，將促使白宮對德黑蘭採取更為強硬的談判底線。