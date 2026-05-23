美軍F-16「擊落UFO」爆炸畫面曝光　第二批222份外星檔案解密

美國五角大廈22日公開第二批解密UFO文件，共222份檔案，其中一段影片拍下美軍F-16戰機，在密歇根州休倫湖（Lake Huron）上空擊落不明飛行物的畫面，可見菱形飛行器被命中後瞬間爆炸。



《紐約郵報》報道，美國總統特朗普今年下令公開UFO資料後，首批共161份文件於5月8日釋出，22日公開的第二批中，有逾50段過去列為機密的影像，包括多宗軍機遇上不明飛行物的紀錄。

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菱形UFO被擊中碎片四散

其中一段首度曝光的紅外線影像攝於2023年2月，一架F-16在休倫湖上空發現不明飛行器，其外觀就像鑽石，F-16隨即以「武器系統」鎖定並猛烈攻擊，該物體發生爆炸後碎片四散。

另一段影片顯示，2022年8月，有4個UFO在伊朗水域上空排出隊形。還有一段來自美國海岸防衛隊的紅外線畫面，記錄2024年4月一個物體在美國東南部靠近飛機飛行的情景。

1948年機密報告記載209次目擊

BBC報道，其中一份文件是1948至1950年的116頁武裝部隊特種武器計劃報告，記載209次目擊事件，包含新墨西哥州桑迪亞地區一系列目擊者調查，他們描述看見「綠色球形體、圓盤和火球」，以及UFO機動、飛離、消失到爆炸的過程。

另一份文件中，一名匿名美國高階情報官員描述，他2025年在美國西部某軍事試驗場乘直升機執勤時，目擊「無數橙色球體上下閃爍、向四面八方蜂擁而至」，讓他「說不出話來」。這些飛行器呈橢圓形、溫度極高、低空高速移動，最終聚合成三角形後消失無蹤，整個過程持續逾1小時。

五角大廈表示，相關文件內容並未對外星生命是否存在作出任何定論，未來也將陸續公布更多資料。國防部長赫格塞斯22日說：「讓美國民眾親眼見識的時候到了。」