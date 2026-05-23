美國要求綠卡申請人「回母國辦理」 科技業轟：要人才空等幾年？

特朗普政府周五（22日）宣布一項令人意外的政策變更：未來在美國境內想申請綠卡的外國人必須離境，回到自己母國提出申請。這項改變在援助團體、移民律師與移民社群間引發混亂與憂慮。

美聯社報道，半個多世紀以來，擁有合法身分的外籍人士，包括與美國公民結婚者、工作與學生簽證持有人，以及難民與政治庇護申請人，都可以在美國境內申請綠卡。

但美國公民及移民服務局（USCIS）最新公告指出，暫時在美國停留、但希望申請成為合法永久居民（即綠卡持有者）的外國人，除非屬於「特殊情況」，否則必須返回原籍國申請。是否符合特殊情況，將由USCIS官員裁定。

這項新規的適用範圍極為廣泛，涵蓋了所有持非移民簽證入境的人士，包括留學生（F-1）、H-1B工作簽證持有人、L 類跨國企業調派簽證，以及一般觀光客（B-1/B-2）。

每年近50萬人「身份轉換」

根據統計，美國每年核發約100萬張綠卡，其中約有一半的申請人是直接在美國境內轉換身分。前USCIS官員蘭德（Doug Rand）便指出，這50萬名在美國境內調整身分的留學生與白領勞工，未來生活規劃與申請流程都將面臨劇烈翻轉。

前官員蘭德直言：「這項政策的目的就是要把人拒於門外。」他提醒，特朗普先前已禁止100多個國家的人民返回美國，現在強迫他們離境去走海外領事程序，根本是封死他們的移民路。

市場與法律界也陷入焦慮。 目前一些國家遭美國發出全面旅行禁令，另一些簽證審核暫停。專家與律師警告，若些國家的人被迫返回原籍國申請綠卡，可能導致他們無法再返回美國。美國移民律師協會（AILA）政府關係高級主任達拉爾－德赫尼（Shev Dalal-Dheini）表示，在部分美國駐外領事館，預約簽證面談的等待時間甚至可能超過一年。

印度人或須要等幾十年？

領英（LinkedIn）共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）認為，這項舉動對科技業、商界「以及整個美國都有害」。他在X平台發文稱：「這是否表示AI研究人員、員工和學生現在必須離境，並在漫長的排隊等待程序中空耗時間，才能繼續他們的工作？」

投資了140多間早期AI 創業公司的DVC聯合創始人大衛多夫（Nick Davidov）則寫道：「這是國土安全部史上最荒謬的舉動⋯⋯這其中甚至包括我們大學裡的頂尖科學家，以及數十億美元公司的創辦人。如果我們單獨分析各國的情況，那就更荒謬了。印度人可能要等幾十年。俄羅斯人根本無處可去（俄羅斯沒有美國大使館，拜託！）。」