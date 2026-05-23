GKN航太｜南加州化學品儲存罐洩漏 4萬人緊急疏散

美國南加州橙縣加登格羅夫（Garden Grove）一間航空塑膠工廠周四發生化學品洩漏，一個裝有數千加侖危險化學品的儲存罐，因過熱而面臨爆炸風險。當局下令包括園林市及周邊五個城市在內的約4萬名居民緊急疏散，消防局長警告，該儲罐「隨時可能失效」。

GKN 航太公司位於加登格羅夫（Garden Grove）的設施。 美聯社

橙縣消防局表示，事故發生在 GKN 航太公司（GKN Aerospace）的一處設施，一個裝有6,000至7,000加侖甲基丙烯酸甲酯的儲存罐周四發生過熱，並開始向空氣中排放蒸氣。這種化學品主要用於製造塑膠零件。

儲存罐隨時失效破裂

加登格羅夫消防局長科維（Craig Covey）周五表示，該儲存罐可能因高溫而失效破裂，導致化學品洩漏至地面，甚至可能直接爆炸。他嚴肅地說：「這東西會失效，我們不知道是何時。我們正盡最大努力找出如何防止它發生。」

由於一夜之間未能成功阻止洩漏，官員們於周五擴大了疏散範圍，除了加登格羅夫，還包括賽普里斯（Cypress）、斯坦頓（Stanton）、安那罕（Anaheim）、普安那公園（Buena Park）和西敏市（Westminster）的部分居民。周五稍晚的更新指出，當局已成功維持儲罐溫度，為尋找解決方案爭取了寶貴時間。

居民半夜驚醒倉皇撤離

事發地點距離洛杉磯市中心以南，距離迪士尼樂園不到1.6公里，但樂園未列入疏散範圍。加登格羅夫以其龐大的越南裔社區聞名，是美國最大的越南社區之一。

一位姓范（Danny Pham）的居民表示，他周五早上 7 點被室友的敲門聲驚醒，被告知必須立即離開。前一晚在越南餐廳工作到深夜的他大感震驚，拿了錢包和護照就匆忙離開，連替換的衣服都沒有，急急到鄰近城市的朋友餐廳避難。

另一位退休居民金燕（Kim Yen）表示，擔心當地許多越南裔居民可能因語言障礙而忽略或不理解英文的疏散警報，但警察有挨家挨戶確認疏散情況，讓她感到些許安慰。

消防人員已在現場用沙袋建立了圍堵屏障，以防化學品萬一洩漏，可避免流入雨水渠、溪流或附近海洋。橙縣衛生官員欽西奧-鄺（Regina Chinsio-Kwong）博士警告，甲基丙烯酸甲酯受熱後會釋放有害蒸氣，可能導致呼吸道問題、眼睛發癢灼痛、噁心和頭痛等症狀。