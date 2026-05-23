特朗普談長子周六迎娶社交名媛 嘆時機不佳「去不去都被罵死」

美國總統特朗普的長子小特朗普（Donald Trump Jr.）周末將在加勒比島國巴哈馬迎娶社交名媛安德森（Bettina Anderson）。特朗普坦言，因美伊戰爭僵局未解，現在「時機不佳」，他不確定能否出席，會「盡量」出席。



美媒引述消息人士透露，這場婚禮邀請的賓客不多，只有近親和摯友參加，人數不到50人，預計特朗普作為新郎的父親也不會出席。

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特朗普21日在白宮被問到兒子的婚禮時，表示「他希望我去，但是那將是一場小型的私人活動，我會盡量去參加」。

特朗普繼續說：「對我來說，現在時機不佳，有伊朗的事，和其他的事情。」他暗示一旦去了可能會有負面報道，若他出席，媒體可能會有的負面報導。他說：「我出席了會死，不出席也被假新聞寫死。希望他們婚姻美滿。」

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小特朗普（Donald Trump Jr）與棕櫚灘（Palm Beach）名媛貝蒂娜‧安德森（Bettina Anderson）訂婚。路透社

現年48歲的小特朗普有過一段婚姻，前妻凡妮莎（Vanessa Trump）是模特兒，兩人於 2005年結婚，2018年離婚。凡妮莎周三才剛透露自己確診乳腺癌。

小特朗普於2020年曾與金伯利·吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）訂婚，但2024年分手，吉爾福伊爾目前是美國駐希臘大使。

而小特朗普即將迎取的安德森，是一位39歲社交名媛兼模特兒，出身於棕櫚灘一個顯赫的銀行世家。去年1月，兩人在特朗普第二任期就職典禮上首次以情侶身分公開亮相。