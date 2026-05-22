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伊波拉病毒｜剛果民眾領遺體被拒 憤怒縱火燒治療中心

即時國際
更新時間：18:00 2026-05-22 HKT
發佈時間：18:00 2026-05-22 HKT

剛果東部伊波拉疫情核心區爆發暴力事件，民眾因被阻止領回一具遺體，憤而縱火焚燒治療中心。

事件涉及一名死於伊波拉病毒的年輕男子。美聯社報道，當地青年試圖「強行」從魯瓦姆帕拉醫院（Rwampara Hospital）帶走遺體，遭衛生部門拒絕。警方介入不果，最終他們縱火燒了治療中心。

美聯社記者目睹有人闖入該中心，縱火焚燒內部物品，並燒了至少一名伊波拉感染者的遺體。救援人員乘車逃離。

國際醫療行動聯盟（ALIMA）在聲明中表示，目前局勢已恢復平靜，救援隊正在中心繼續工作。

伊圖里省公共安全部門負責人、副高級專員讓·克勞德·穆肯迪（Jean Claude Mukendi）表示，這是由於年輕人不了解埋葬伊波拉疑似感染者的相關規定。

伊波拉死者的遺體具有高度傳染性，為防止病毒在準備和舉行葬禮過程中傳播，當局嚴格管理埋葬程序。穆肯迪說，肇事年輕人不理解埋葬規程，堅持要將遺體帶回家舉行葬禮，與當局的防疫指示產生衝突。

世衛憂疫情實際更大規模

剛果官方至今確診64宗伊波拉病例，有671宗疑似個案，衛生官員正在追蹤約1,260名密切接觸者。世界衛生組織（WHO）總幹事表示，此次疫情的實際規模幾乎肯定比官方報告的規模大得多，並對傳播速度表示擔憂。疫情已從伊圖里省和北基伍省蔓延至新的省份，南基伍省布卡武市附近報告了首宗死亡病例。

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