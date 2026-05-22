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中國電動車歐洲市佔率首次突破15%

即時國際
更新時間：18:00 2026-05-22 HKT
發佈時間：18:00 2026-05-22 HKT

中國電動車4月在歐洲市場佔有率首次超過15%，同比增長逾一倍，達到3萬8281輛，顯示歐洲消費者對中國車型的需求依然強勁。

彭博社引述市場研究機構Dataforce資料報道，比亞迪和奇瑞汽車等中國車企純電動汽車在歐洲的銷量，4月同比增長逾一倍，達到3萬8281輛。中國品牌正逼近歐洲整體汽車市場10%的份額。

報道稱，歐洲本土車企遲遲未能推出價格相宜的電動車，技術競爭中又處於劣勢，令大量消費者改投向中國車企。

分析指出，中國電動車品牌在歐洲突破15%市佔率的速度相當驚人。2021年，中國車企在當地每月電動車銷量還僅有數千輛。

除純電動汽車外，中國車企在插電式混合動力車（PHEV）領域也保持強勁表現，4月銷量佔比接近29%。

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