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加國機場驚爆內鬼運毒網 地勤偷換行李標籤 無辜旅客慘變毒販

即時國際
更新時間：13:38 2026-05-22 HKT
發佈時間：13:38 2026-05-22 HKT

加拿大爆出駭人聽聞的機場內鬼運毒網，過去一年至少有17名從加拿大出發的乘客，在毫不知情下被人調包行李標籤，令原本屬於自己的名字的行李標籤，被貼到裝滿毒品的行李箱上，結果一落機即因涉嫌販毒被扣留。事件曝光後，引發外界對機場行李安全及內部監管漏洞的憂慮。

加拿大《CTV News》調查節目《W5》追查後發現，這套犯罪模式關鍵就在「機場內鬼」。犯罪集團會趁旅客完成托運後，由內部員工偷偷撕下真正行李上的吊牌，再貼到裝滿毒品的行李箱上。若毒品順利通關，海外同夥就會將行李領走；但一旦被海關攔查，真正遭殃的卻是吊牌上的普通旅客。

過去一年至少有17名從加拿大出發的乘客，在毫不知情下被人調包行李標籤。美聯社
過去一年至少有17名從加拿大出發的乘客，在毫不知情下被人調包行李標籤。美聯社
在案中，原本屬於自己的名字的行李標籤，被貼到裝滿毒品的行李箱上。美聯社
在案中，原本屬於自己的名字的行李標籤，被貼到裝滿毒品的行李箱上。美聯社
有內部員工偷偷撕下真正行李上的吊牌，再貼到裝滿毒品的行李箱上。美聯社
有內部員工偷偷撕下真正行李上的吊牌，再貼到裝滿毒品的行李箱上。美聯社
事件曝光後，引發外界對機場行李安全及內部監管漏洞的憂慮。美聯社
事件曝光後，引發外界對機場行李安全及內部監管漏洞的憂慮。美聯社

涉多倫多皮爾遜國際機場 6人被捕

運毒網涉及多倫多皮爾遜國際機場，報道指，涉事航班目的地包括多明尼加、巴黎、德國、摩洛哥、百慕達、菲律賓和南韓等地，部分國家更對毒品罪可判死刑。

加拿大皇家騎警（RCMP）指出，過去一年已在皮爾遜機場拘捕6名涉嫌參與調包行李標籤的機場內部員工。

受害人驚見行李箱被調包 內藏20公斤冰毒

35歲多倫多女子妮科爾（Nicole）便是其中一名受害人，她原本與家人準備前往新西蘭奧克蘭度假，沒想到在溫哥華轉機時，飛機起飛前突然遭加拿大邊境服務局人員帶下機。當執法人員用破壞剪打開一個貼有她名字的行李箱後，竟發現內藏逾20公斤的冰毒。

妮科爾崩潰表示，行李標籤印有自己名字，根本百詞莫辯。大約7小時後，她獲釋了。她推測是機場監視器洗清了嫌疑，因為她真正託運的行李和毒行李箱完全不同。

3無辜旅客受困多明尼加數月

除了妮科爾之外，還有3名到多明尼加度假的加拿大遊客，也因機場行李籤調包案，在當地海關被拍下影片、依走私79包大麻罪名帶走。即使後來當地查出大麻行李不屬於他們並撤銷指控，這3人仍被困在多明尼加長達數個月。

儘管多倫多皮爾遜機場內部裝設有多達3000個監視器，但在管制區內仍存在著攝影機死角，而熟練的內鬼只需要短短幾秒鐘，就能完成行李條調包。

宜托運行李前拍照或錄影存證

調查節目《W5》建議，旅客在托運行李前拍照或錄影，以保留行李外觀證據，並可使用追蹤裝置如AirTag協助確認行李位置，以降低可能遭遇行李調包風險。

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