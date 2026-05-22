伊朗局勢︱伊朗最高領袖下令 禁止濃縮鈾運出國

伊朗兩名高層消息人士向路透社表示，伊朗最高領袖穆傑塔巴已下令，禁止將該國接近武器級別的濃縮鈾運往國外。將相關鈾庫存移出伊朗，是美方在和平談判中的核心要求之一。穆傑塔巴這項新命令恐進一步令美國總統特朗普失望，並使旨在結束美以伊戰爭的談判更加複雜。此外，特朗普周三稱，美朗談判已進入「最後階段」。

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目前伊朗濃縮鈾數量不明

以色列官員早前表示，特朗普已向以方保證，伊朗的高濃縮鈾庫存將運出該國，且任何和平協議都必須納入相關條款。高濃縮鈾是製造核武的重要原料。然而，伊朗匿名消息人士透露：「最高領袖的命令與政府內部共識均認為，濃縮鈾庫存不得離開國內。」據指，伊朗高官認為，將濃縮鈾運至國外將使伊朗未來更容易受到美國與以色列攻擊。

不過，伊朗消息人士也提到，這項問題仍存在「可行解決方案」，例如「在國際原子能機構（IAEA）監督下逐漸稀釋庫存」。IAEA估計，以色列和美國去年6月襲擊伊朗核設施時，伊朗擁有440.9公斤濃縮至60%的鈾。伊朗目前保有多少這類濃縮鈾則不清楚。

特朗普：談判進入最後階段

此外，特朗普周三表示，美方與伊朗的談判已進入「最後階段」，但他也警告，除非伊朗當局同意達成和平協議，否則美方可能再動武。

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特朗普早前為促成停火，叫停針對伊朗的「史詩怒火」行動，迄今已有6周。但為結束戰爭的談判仍進展有限。特朗普周三告訴記者：「我們在伊朗議題方面已進入最後階段。且看情勢如何發展，倘若不能達成協議，我們將採取有些難看的手段，但希望這不會發生。」特朗普稍後在華盛頓近郊的安德魯聯合基地稱，若伊朗不同意簽署和平協議，美國已準備好對德黑蘭發動進一步攻擊，但他也暗示華府可以再等幾天，以期「獲得正確的答案」。伊朗伊斯蘭革命衛隊則警告，若「對伊朗的侵略行動再度發生」，未來戰火將擴及中東區域之外」。

伊朗學生通訊社昨日報道，伊朗「正在回應美方發來的談判文本」，目前在討論該文本的「總體框架、部分細節以及作為保障的信任建立措施」。據指美方談判文本在一定程度上「縮小了分歧」，但進一步縮小分歧「需要美方摒棄戰爭傾向」。報道又說，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾將到訪伊朗，旨在推動伊朗與美國縮小分歧，促成雙方達成正式諒解備忘錄。