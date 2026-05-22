一周前曾叫停 特朗普突改口：將向波蘭增派5000美軍

美國總統特朗普周四（21日）在其社交平台Truth Social宣布，美國將向波蘭增派5000名士兵。波蘭是北約東翼與俄羅斯接壤的關鍵盟國，目前駐波蘭的美軍約有8500人，分別參與北約組織任務及美波雙邊協議下的行動。

特朗普寫道：「鑑於我曾自豪地支持、如今已是波蘭總統的納夫羅茨基成功贏得選舉，以及我們與他的關係，我很高興宣佈，美國將向波蘭增派5000名士兵。」

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特朗普未說明增兵詳情，僅表示與波蘭總統有交情。美聯社

波蘭總統納夫羅茨基去年9月曾訪美，會晤特朗普。路透社

基於與波蘭總統交情

特朗普在文中未說明增兵詳情。不清楚這是否涉及美國最近宣布取消一支美軍部隊在波蘭部署計劃或計劃從德國撤軍。

上周，美國官員表示，原本部署4000名美軍到波蘭的計畫已被取消，這是特朗普政府削減兵力並懲罰北約盟友未協助伊朗戰爭的最新舉措。副總統萬斯其後指，4000部隊的部署是延遲而非取消，並補充說特朗普尚未作出「最終決定」。

萬斯補充說，歐洲必須「靠自己站穩腳步」，特朗普持續推動歐洲盟友承擔更多防務負擔。

從德國撤走5000美軍

美軍在歐洲的部署計畫近來備受關注，特朗普在伊朗戰爭問題上與德國總理默茨發生爭執，默茨指表示伊朗正在談判桌上「羞辱」美國後，華府5月初宣布，將從德國撤出約5000名美軍。

特朗普5月8日表示，可能會將部分美軍從德國撤走並派駐到波蘭，並稱「波蘭會喜歡這樣，我們和波蘭關係很好」。

納夫羅茨基於2025年6月在法律與公正黨支持下以獨立候選人身份贏得波蘭總統選舉，同年8月就任。外界認為他與美國共和黨、尤其是特朗普陣營關係密切。