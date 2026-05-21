金秀賢被冤枉？︱韓警申請拘留《橫豎研究所》金世義 證金賽綸生前錄音為AI造假

南韓男神金秀賢於去年3月捲入與金賽綸未成年拍拖及金錢糾紛，女方家屬透過YouTube頻道《橫豎研究所》公開證據，事件今日出現大反轉。

檢方確定申請羈押《橫豎研究所》的金世義，認為他確實散佈虛假謠言、毀壞金秀賢名譽。南韓傳媒今日（21日）報道警方調查結果，警方發現金世義竄改kakaotalk收信者名稱，同時認定金賽綸生前的音檔就是AI造假。

童星出身的金賽綸去年2月16日輕生，死時年僅25歲，當日正是金秀賢的37歲生日。事隔10日，金賽綸家屬透過YouTube頻道「橫豎研究所」發聲，指控金秀賢曾與金賽綸發展6年情，並於金賽綸未成年時已展開戀情，以及疑催債、操控輿論等逼死患抑鬱症的金賽綸。事件轟動南韓全國。



據報道，圍繞著金秀賢方、金賽綸家屬及「橫豎研究所」，這場始於明星戀情的糾紛如今已演變成了至少七宗刑事案件。去年3月20日，金秀賢方以散佈他人私密照為由控告「橫豎研究所」及金賽綸遺屬，稱「橫豎研究所」曝光的金秀賢私密洗碗照，是讓演員感到羞恥的隱私照，不得對外公開。



「橫豎研究所」和金賽綸的家屬則控訴金秀賢及其粉絲團，指控他們違反《兒童福利法》、誣告和誹謗。不過5月初，警方表示拒絕受理針對金秀賢粉絲團提起的訴訟，認為未達起訴標準。

金賽綸家屬和「橫豎研究所」稱，金秀賢在金賽綸未成年時與其發生關係並對其進行虐待，違反了《兒童福利法》。金秀賢方則否認了這項指控，並於去年6月23日提起訴訟，反指「橫豎研究所」和金賽綸的家屬捏造事實。

金秀賢方還向首爾中央地方法院提起訴訟，向「橫豎研究所」及相關方索賠120億韓元（約合830萬美元），理由是他們提出的指控迫使自己暫停演藝活動。



