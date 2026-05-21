嘲諷被扣加沙援助船員 以國安部長惹國際抨擊

以色列國家安全部部長本．格維爾（Itamar Ben-Gvir）5月21日在社交平台上發布一段影片。畫面中可見，一群遭以軍扣押的「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）活動人士受到粗暴且具羞辱性的對待。然而本．格維爾在影片中卻面帶微笑，高舉以色列國旗，此舉引發各國輿論強烈抨擊。

本．格維爾視察「全球堅韌船隊」成員被捕現場。 路透社

本．格維爾視察「全球堅韌船隊」成員被捕現場。itamarbengvir@X

本．格維爾視察「全球堅韌船隊」成員被捕現場。itamarbengvir@X

以部長：這裡我們說了算

以色列軍方於5月18日攔截了一支試圖駛往加沙走廊的「全球堅韌船隊」。該船隊從土耳其南部啟航，企圖突破以色列對加沙走廊的海上封鎖，向當地民眾運送人道援助物資。據媒體報道，以軍共扣押了來自40多個國家的428人。影片中，以色列國家安全部長本．格維爾揮舞著一面巨大的以色列國旗，並以希伯來語高喊：「歡迎來到以色列！這裡我們說了算！」

影片發布後，引發國際社會強烈批評。意大利、荷蘭、法國、葡萄牙都譴責本．格維爾言行「不人道」且「越過所有邊界」，同時將召見以色列大使。西班牙、加拿大、愛爾蘭亦相繼對此作出批評，指被扣人員未獲得應有的尊嚴與尊重。

面對廣泛批評，以總理內塔尼亞胡卻稱，以色列有權阻止「挑釁性」船隊進入領海，不過同時亦批評本．格維爾的處理方式「不符合以色列的價值觀和準則」。

「全球堅韌船隊」（Global Sumud Flotilla）（Global Sumud Flotilla）是由數十個國家的民間團體、人道主義者與社運人士發起的跨國船隊。其主要行動宗旨在於突破以色列對巴勒斯坦加沙走廊的海上封鎖，並為當地運送關鍵的糧食、藥品與飲用水等急需物資。