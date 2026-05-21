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UPS貨機空難︱機場閉路電視首曝光 起飛時左引擎突脫落釀15死20傷 ︱有片

即時國際
更新時間：11:42 2026-05-21 HKT
發佈時間：11:41 2026-05-21 HKT

美國國家運輸安全委員會（NTSB）於5月19日在華盛頓特區召開為期兩天的聽證會，會中首度公開一段機場閉路電視畫面。畫面記錄了去年11月發生在肯塔基州的重大空難，一架UPS貨機起飛後不久便失控墜毀，瞬間炸成一團巨大火球，最終釀成15人罹難的悲劇。

相關新聞：UPS貨機空難｜增至12死黑盒尋回 左側引擎被拍到起飛時起火脫落

爆炸火球綿延1.6公里

這宗航空慘劇發生於2025年11月4日。美國UPS航空一架編號2976的麥道MD-11F貨機，原定從肯塔基州路易維爾國際機場（Louisville Muhammad Ali International Airport）飛往檀香山，不料在起飛爬升的關鍵時刻，左側引擎突然整顆脫落，隨即化為火球騰空飛起。

失去平衡的機身隨後失控墜毀，猛烈撞擊附近的商業建築，爆炸後形成一團長達1.6公里的巨大橙紅色火球。該事故最終造成機上3名機組人員與地面12人死亡，合計15人罹難，另有約20人受傷。

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