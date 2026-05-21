《紐約時報》：美以原欲扶植伊前總統內賈德上台

《紐約時報》昨日報道，在伊朗戰爭爆發伊始，美國和以色列意圖扶植與神權政府交惡的前總統艾哈邁迪內賈德（簡稱內賈德）上台掌權，實現領導層更迭。內賈德以強硬的反以和反美立場而聞名，且其在2005年至2013年擔任總統期間，曾呼籲「將以色列從地圖上抹去」，因此《紐時》這則報道令人意外。據美方消息人士稱，這項計劃很快就出了岔子。戰爭爆發首日（2月28日），以色列對內賈德位於德黑蘭市中心的住所發動空襲。

強硬反美 曾籲消滅以色列

據內賈德助手透露，此次空襲意在將這位前總統從軟禁中解救出來，但他卻在空襲中受了傷。這次死裏逃生讓他對政權更迭計畫感到失望。此後他未再露面，目前生死去向未知。

這位知情人士表示，美方認為內賈德有能力掌控「伊朗的政治、社會和軍事局勢」。不過，內賈德是如何被美國和以色列招募參與其中，仍有待揭曉。內賈德近年與伊朗領導人不和，指摘他們腐敗。他數次被取消參選總統的資格，助手被捕，活動範圍也被限制在德黑蘭東部的家中。