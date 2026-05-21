瑞士20歲女擁6萬張Pokémon卡總值逾5億港元 破世界紀錄

寶可夢（Pokémon）卡牌近年掀起全球炒風，身價暴漲。瑞士一名年僅 20 歲的富豪千金，因童年愛好而與父親共同累積了超過 6 萬張寶可夢卡牌，不僅數量超越現時的健力士世界紀錄，總估值更高達 5,000 萬英鎊（約 5 億港元）。然而，由於近年針對珍貴卡牌的武裝搶劫案層出不窮，出於安全考慮，這家人已將天價收藏移至機密保險庫，並正考慮將這批「世界之最」全數打包放售。

孤僻女童靠卡牌建社交橋樑 數量超越金氏紀錄

這名現時成為全球焦點的女孩名為喬琳娜（Jolina Gisele）。她的母親透露，喬琳娜在 7 歲時性格內向，不擅長與人社交，父親為了鼓勵她，便與她一同收集寶可夢卡牌作為共同興趣，藉此打開與同學聊天和交朋友的話匣子。

這個當初為了拉近父女關係與協助女兒成長的溫馨舉動，隨後演變成一場驚人的收藏計劃。目前全球寶可夢卡牌的金氏世界紀錄保持者收藏量為 48,339 張，而喬琳娜的藏品數量已突破 6 萬張，且大多保存得極為完好。專業寶可夢卡牌交易商托馬斯·科瓦奇（Thomas Kovacs）估計，整批收藏的價值遠超 5,000 萬英鎊，部分極稀有單卡的價值更超過 100 萬英鎊。

握兩張夢幻神卡「插畫家皮卡丘」 滿分版曾創億元天價

在喬琳娜海量的收藏中，最受矚目的莫過於兩張極罕有的「插畫家皮卡丘（Pikachu Illustrator）」卡牌。這款被收藏家奉為夢幻逸品的卡牌身價驚人：今年 3 月，美國一家拍賣行便以 140 萬美元（約 1,090 萬港元）售出一張同款卡牌。

今年早前，另一張獲得鑑定機構 PSA 評為 10 分滿分完美品相的「插畫家皮卡丘」，更傳出以 1,650 萬美元（約 1.28 億港元）的天價成交。

卡牌搶案頻生「放家裡太危險」 轉存秘密倉庫防盜

隨著寶可夢卡牌市場在疫情期間迎來爆發性增長，天價卡牌亦成為了跨國犯罪集團的覬覦對象。全球近年頻頻發生針對卡牌的盜竊及搶劫案，今年 4 月法國就曾有武裝歹徒闖入，強行搶走價值高達 27 萬英鎊（約 270 萬港元）的卡牌；美國多間卡牌專門店亦屢遭雅賊光顧。

喬琳娜的母親直言，以前女兒的卡片塞滿了家裡整整一個房間，但如今「把收藏放在家裡實在太危險」。為了防盜與人身安全，他們早前已秘密將所有卡牌打包，護送至專業的機密保險庫嚴密看管。

鑑於管理及保安壓力，這家人目前傾向尋找合適的買家，將 6 萬多張卡牌整批收購，而非拆散拍賣。喬琳娜的父親感性地表示，這些卡牌見證了女兒的成長，他最希望未來能由真正懂卡、愛卡的收藏家接手，甚至將其安置於博物館中公開展出。

不過父親強調，無論買家最終開出多高的天價，喬琳娜童年最早期使用的那一本初代卡冊，將會永遠保留作為家族傳家寶。他表示，卡冊內承載著父女開展這段收藏旅程的起點，這份溫暖的家庭回憶是無價的。