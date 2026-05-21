Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本熊出沒｜黑熊瘋狂襲擊畫面曝光  岩手縣男研發「驅熊棒」似足Chiikawa討伐棒爆紅

即時國際
更新時間：05:40 2026-05-21 HKT
發佈時間：05:40 2026-05-21 HKT

日本「熊害」問題日益猖獗，岩手縣一名曾與野熊拼死肉搏而生還的59歲居民，近年憑藉自身經驗研發出一款專門用來擊退熊隻的「驅熊棒」，這款自衛工具近日在網上掀起熱話，原因是其雙叉設計的外形，酷似日本人氣動漫角色Chiikawa（吉伊卡哇）所使用的「討伐棒」，因而意外爆紅熱賣。

採菇遭母熊瘋狂襲擊 靠行山木棍死裡逃生

據《讀賣新聞》報道，研發這款防具的居民名為佐藤誠志。2023年9月，他在岩手縣岩泉町早坂高原附近的山區採集野菇期間，突然遭到一隻帶着幼崽的母熊正面襲擊。

根據佐藤提供的錄像片段，在生死攸關的關頭，佐藤隨手揮動當時充當行山杖的一根1.6米長木棒，拼盡全力與母熊搏鬥。影片中，黑熊多次猛力撲向他，形勢十分兇險，他奮力頑抗，雖然最終手腳被抓傷，至今身上仍留有明顯疤痕，但總算成功憑木棍將母熊趕走，保住了性命。他回憶道：「要不是有那支木棍頂著，臉部早就遭熊攻擊，甚至可能連命都沒了。」

結合獵人意見打造輕量防具 教授「要刺不要打」心法

這次與死神擦身而過的經歷，讓佐藤深刻體會到「與熊隻保持安全距離」是活命的關鍵。為此，他著手研發專門的「驅熊棒」。他向當地的專業獵人請教並反覆修改設計，最終製成桿身採用輕巧且堅固的鋁合金防具，頂端則特意設計成雙叉狀。

為了讓民眾能應付動作敏捷的野熊，該系列共推出7款型號，長度介乎115至170厘米，當中最輕的款式僅重約500克。佐藤更在說明書中傾囊相授其防衛竅門，強調遇熊時「要刺，不要打」，因為高舉棒子欲揮打時會露出防守空位，極易被熊隻瞬間拉近距離；同時提示「刺中後要立刻縮回」，以防防具被力大無窮的熊隻奪去。

港元$384起 青森警局亦採購 

佐藤原本主要在網上售賣野菜、菇類和寵物用品，自去年春天將這款「驅熊棒」上架後，查詢及訂購電話便響個不停。時至今日，驅熊棒已累計賣出超過800支，預計本月內將會突破1,000支大關。每支售價折合約384至1,330港元不等（7,800至2.7萬日圓），買家除了山區居民、登山客外，還包括需要派員到鄉郊工作的電力公司、測量公司，甚至連青森縣警察局都向他批量採購。

外形酷似Chiikawa討伐棒  網民：連用途都一樣

除了實用性之外，這款驅熊棒在網絡上的爆紅，很大程度歸功於動漫粉絲的推波助瀾。不少網民發現其雙叉鋁合金的外觀，與人氣動漫《Chiikawa》中主角們用來對付怪物的小型「討伐棒」如出一轍，紛紛留言笑稱：「這根本就是Chiikawa的討伐棒吧！」、「這是『放大版』的討伐棒啊」、「沒想到連用途（討伐怪物）都一模一樣！」

面對日本多地日益嚴重的熊隻衝突，佐藤誠志提醒大眾，進入山區前除了配備驅熊棒，亦應攜帶哨子、警報器等裝備。他直言，做好遇熊的心理準備並帶齊防範工具，已成為當前日本民眾必修的「生存課」。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
影視圈
14小時前
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
00:21
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
即時中國
14小時前
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
影視圈
12小時前
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
13小時前
天文台｜黃色暴雨警告信號生效 今日大致多雲 最高氣溫約29度
社會
5分鐘前
黃雨｜上水打鼓嶺多處水浸 停車場猶如澤國 多輛小巴死火壞車被困
突發
7小時前
日女議員被爆疑曾拍AV 網民揪出番號舊片重登榜首
日女議員被爆疑曾拍AV 網民揪出番號舊片重登榜首
即時國際
13小時前
契媽黃夏蕙爆李泳豪分手內情  認契仔非富二代委屈楊思琦：忍無可忍先走  望各界原諒李泳漢
契媽黃夏蕙爆李泳豪分手內情  認契仔非富二代委屈楊思琦：忍無可忍先走  望各界原諒李泳漢
影視圈
13小時前
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
生活百科
17小時前