日本熊出沒｜黑熊瘋狂襲擊畫面曝光  岩手縣男研發「驅熊棒」似足Chiikawa討伐棒爆紅

日本「熊害」問題日益猖獗，岩手縣一名曾與野熊拼死肉搏而生還的59歲居民，近年憑藉自身經驗研發出一款專門用來擊退熊隻的「驅熊棒」，這款自衛工具近日在網上掀起熱話，原因是其雙叉設計的外形，酷似日本人氣動漫角色Chiikawa（吉伊卡哇）所使用的「討伐棒」，因而意外爆紅熱賣。

採菇遭母熊瘋狂襲擊 靠行山木棍死裡逃生

據《讀賣新聞》報道，研發這款防具的居民名為佐藤誠志。2023年9月，他在岩手縣岩泉町早坂高原附近的山區採集野菇期間，突然遭到一隻帶着幼崽的母熊正面襲擊。

根據佐藤提供的錄像片段，在生死攸關的關頭，佐藤隨手揮動當時充當行山杖的一根1.6米長木棒，拼盡全力與母熊搏鬥。影片中，黑熊多次猛力撲向他，形勢十分兇險，他奮力頑抗，雖然最終手腳被抓傷，至今身上仍留有明顯疤痕，但總算成功憑木棍將母熊趕走，保住了性命。他回憶道：「要不是有那支木棍頂著，臉部早就遭熊攻擊，甚至可能連命都沒了。」

結合獵人意見打造輕量防具 教授「要刺不要打」心法

這次與死神擦身而過的經歷，讓佐藤深刻體會到「與熊隻保持安全距離」是活命的關鍵。為此，他著手研發專門的「驅熊棒」。他向當地的專業獵人請教並反覆修改設計，最終製成桿身採用輕巧且堅固的鋁合金防具，頂端則特意設計成雙叉狀。

為了讓民眾能應付動作敏捷的野熊，該系列共推出7款型號，長度介乎115至170厘米，當中最輕的款式僅重約500克。佐藤更在說明書中傾囊相授其防衛竅門，強調遇熊時「要刺，不要打」，因為高舉棒子欲揮打時會露出防守空位，極易被熊隻瞬間拉近距離；同時提示「刺中後要立刻縮回」，以防防具被力大無窮的熊隻奪去。

港元$384起 青森警局亦採購

佐藤原本主要在網上售賣野菜、菇類和寵物用品，自去年春天將這款「驅熊棒」上架後，查詢及訂購電話便響個不停。時至今日，驅熊棒已累計賣出超過800支，預計本月內將會突破1,000支大關。每支售價折合約384至1,330港元不等（7,800至2.7萬日圓），買家除了山區居民、登山客外，還包括需要派員到鄉郊工作的電力公司、測量公司，甚至連青森縣警察局都向他批量採購。

外形酷似Chiikawa討伐棒 網民：連用途都一樣

除了實用性之外，這款驅熊棒在網絡上的爆紅，很大程度歸功於動漫粉絲的推波助瀾。不少網民發現其雙叉鋁合金的外觀，與人氣動漫《Chiikawa》中主角們用來對付怪物的小型「討伐棒」如出一轍，紛紛留言笑稱：「這根本就是Chiikawa的討伐棒吧！」、「這是『放大版』的討伐棒啊」、「沒想到連用途（討伐怪物）都一模一樣！」

面對日本多地日益嚴重的熊隻衝突，佐藤誠志提醒大眾，進入山區前除了配備驅熊棒，亦應攜帶哨子、警報器等裝備。他直言，做好遇熊的心理準備並帶齊防範工具，已成為當前日本民眾必修的「生存課」。