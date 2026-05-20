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伊朗局勢｜特朗普持續威脅恢復攻擊 革命衛隊揚言將戰爭擴至中東以外

即時國際
更新時間：22:37 2026-05-20 HKT
發佈時間：22:37 2026-05-20 HKT

伊朗革命衛隊周三警告，如果美國和以色列恢復襲擊，中東戰爭將蔓延至其他地區。

這場戰爭始於2月28日，自4月8日起停火，但仍未就結束這場戰爭達成協議，雙方在談判的同時不斷升級威脅。

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特朗普暫緩攻擊伊朗，稱距離原定下令出兵只差1小時。 路透社
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美國總統特朗普周二表示，如果數天內不能達成持久解決方案，華盛頓可能會再次打擊伊朗。此前一天，他表示原本要下令打擊伊朗，但因阿拉伯國家領導人在最後一刻要求而暫緩行動。

伊朗革命衛隊則誓言，若美國恢復對伊朗的攻擊，戰爭將「蔓延至地區之外」。革命衛隊在其網站Sepah News上發表聲明稱：「如果對伊朗的侵略再次發生，這次爆發的區域戰爭將遠遠超出該地區，我們將以毀滅性的打擊擊敗你們。」

相關新聞：美國制裁逾50個涉伊朗實體 包括中港企業

伊朗願為國家犧牲的男女舉行集體婚禮。 美聯社
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革命衛隊聲稱，美以動用了世界上兩支最昂貴軍隊的全部力量發動進攻，而他們尚未動用全部力量回應。

伊朗外長阿拉格齊在X平台發文稱：「重返戰爭將帶來更多意想不到的情況。」

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