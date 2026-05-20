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《侏羅紀公園》現實版︱「人工蛋殼」孵出小雞 美國企業盼復活恐鳥

即時國際
更新時間：21:45 2026-05-20 HKT
發佈時間：21:45 2026-05-20 HKT

備受爭議的「復活滅絕物種」公司Colossal Biosciences聲稱，他們已成功孵化出第一批生於人造蛋殼的小雞。他們稱這套系統「完全可擴展且生物學上精確」，因此可以擴大規模，用於孵化例如恐鳥（moa）或其他現存瀕危鳥類的胚胎。

相關新聞：美科技公司利用化石DNA 成功「復活」滅絕逾萬年恐狼

Colossal在一段影片中介紹，他們將一顆真雞蛋中取出胚胎，然後移到人工孵化裝置中孵化，直至小雞破殼而出。

Colossal首席生物學家帕斯克說，這套系統可以擴大規模：「我們創造了一種全新的無殼培養系統，它具有完全可擴展性，並且在生物學上也十分精確。」他們希望未來可孵化出體型與恐鳥相當的鳥類。

改善人造蛋殼供氧能力

過去科學家也曾嘗試研發人造蛋，但始終難以讓空氣以正確的方式穿過「蛋殼」。Colossal則聲稱，其發明的蛋殼由晶格狀外殼結構和矽基膜構成，「氧氣傳輸能力與天然蛋殼相當」。

這間公司期望未來孵出紐西蘭已滅絕的不會飛的恐鳥（moa），身高超過3米，體重超過200公斤，它的蛋比現存任何鳥類的蛋都大。據估計，恐鳥蛋的體積大約是雞蛋的 80 倍、鴯鶓（俗稱澳洲鴕鳥）蛋的8 倍，沒有任何鳥類可以代孕。 

未登科學期刊 學者質疑

不過，與一般科學突破不同，今次的發現並未在科學期刊上發表，意味着沒有經過同行評審。雷丁大學進化遺傳學專家約翰遜（Louise Johnson）博士說，這條消息雖然「聽起來令人印象深刻」，但她覺得「這還不如給YouTube廣告做專家評論」。

倫敦國王學院幹細胞科學教授伊利奇（Dusko Ilic）說，這是「技術上有趣的進展」，但仍有許多步驟需要完成，包括重建動物的基因組和行為。

DNA無法完全複製

即使人造蛋殼有效且可以大規模生產，恐鳥大約在600年前已滅絕。由於DNA會隨著時間推移而斷裂，因此不可能複製出完整的基因組。此前Colossal公司復活恐狼的方法是調整灰狼的20個基因，使其外觀更接近恐狼——但這遠非完全的基因複製。

另一些人則提出了關於該公司最終目標的更廣泛的倫理問題。 「我們有理由質疑，透過基因改造使一些現代鳥類外形酷似恐鳥是否符合生態學原理，以及這些動物最終的命運將會如何。」巴塞隆拿自然科學博物館館長、DNA提取專家卡萊斯·拉盧埃薩-福克斯說：「我們要把它們放生到紐西蘭南島嗎？」

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