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三星罷工︱勞動部長親自調解勞資達初步協議 工會推遲罷工至另行通知

即時國際
更新時間：22:34 2026-05-20 HKT
發佈時間：12:32 2026-05-20 HKT

記憶體主要製造商南韓三星電子工會與資方談判破列，原定21日（周四）起罷工18天。工會不資方「拖字訣」，周三一度揚言如期罷工，但南韓勞動部長金榮訓親自介入調解後，雙方重回談判桌並達成初步協議。工會宣布罷工暫停，直至另行通知，以便就初步的工資協議進行投票表決。

相關新聞：三星罷工 ｜ 南韓法院裁決罷工不得影響生產 三星工會：罷工照常舉行

近4.8萬名員工原定參加罷工。工會主席崔承浩告訴記者，投票將於22日至27日舉行投票，較早前的發布的通知提早一天。

三星電子與工會就獎金發放上限等經歷數日談判，路透社先前報導稱，雙方在如何分配績效獎金的問題上存在分歧，分歧點在於如何在三星集團利潤豐厚的記憶體業務和虧損的邏輯晶片業務之間分配獎金。

崔承浩表示，雙方已就如何向虧損業務分配利潤達成一致，並將很快在工會網站上公佈暫定方案的細節。他還補充說，預計工會成員將批准這項薪資協議。他說：「我們將盡最大努力穩定三星電子未來的勞資關係。」

三星佔韓國出口總額的近四分之一，也是全球最大的記憶體晶片製造商。在人工智能（AI）熱潮導致晶片短缺的當下，一旦生產中斷可能會加劇價格上漲。 

 

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