伊朗局勢｜特朗普稱下令攻擊前1小時剎停 伊如下周初未妥協會遭「沉重打擊」

美國總統特朗普當地周二（19日）表示，美方可能需要對伊朗發動另一次「沉重打擊」，並披露他原本已下令於當天恢復軍事行動，但在下達攻擊指令前僅一小時，因應多個海灣盟友請求及宣稱談判取得進展，才決定暫緩行動。特朗普強調，留給伊朗重返談判桌的時間有限，若未能達成協議，軍事攻擊或於本周末至下周初之間重啟。

特朗普已聽取軍事選項簡報

特朗普在白宮向傳媒透露，他原定於周二下令發起攻擊，但在最後關頭收到盟友消息指談判有進度，遂決定給予數天寬限期。他形容德黑蘭領袖目前正「懇求」達成協議，但他重申美方的底線清晰：「我們不能讓他們擁有核武。」特朗普指出，若未來兩三天（即周五至周日）或下周初仍無結果，美方將毫不猶豫採取行動。

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據美國媒體《Axios》報道，特朗普於周一晚已召集副總統萬斯、國務卿魯比奧、國防部長赫格塞思及中情局局長拉特克利夫等國家安全高層開會，聽取軍事選項簡報。消息指，特朗普目前傾向以強硬軍事手段迫使伊朗在談判中讓步。此外，特朗普提到中國國家主席習近平已向其承諾，中方不會向伊朗提供武器。

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萬斯指美方備有後備方案

副總統萬斯補充，美伊談判雖有進展，但美方已準備好重啟軍事行動的後備方案。針對外傳伊朗可能將濃縮鈾轉交俄羅斯，萬斯澄清這並不在華府的計劃內，伊朗亦未提出相關要求。

面對美方壓力，伊朗方面則展現強硬姿態。伊朗副外長加里巴巴迪表示，全國將團結堅決應對任何形式的軍事侵略；軍方發言人更警告，若敵對勢力再次侵略，伊朗將採取新手段並開闢「新戰線」反擊。伊朗國會官員認為，特朗普暫緩攻擊是因為意識到將面臨果斷的軍事回應。

德黑蘭方面同時向美方提出一份最新和平方案，條款包括要求美軍撤出靠近伊朗的地區、解除經濟制裁、釋放凍結資金，以及就戰爭造成的破壞支付賠償。然而，美方高級官員透露，該提案與先前被特朗普批評為「垃圾」的方案並無本質差異，目前談判尚未見到重大突破。

