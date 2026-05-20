美國制裁逾50個涉伊朗實體 包括中港企業

美國為迫使伊朗重返談判桌及重新開放霍爾木茲海峽，周二（19日）宣布加碼制裁逾50個位於伊朗、中國（包括香港）及阿聯酋的實體，當中包括一間伊朗外匯機構及其跨國網絡，以及多艘涉嫌偷運伊朗石油的「影子船隊」。

施壓德黑蘭重開霍爾木茲海峽

美國財政部發表聲明指出，已被列入黑名單的伊朗外匯兌換機構Amin Exchange及其關聯企業網絡，涉嫌為受制裁的伊朗個人及實體促成高達數億美元的海外交易，其多家關聯企業分別設於內地及香港及阿聯酋。此外，財政部亦對19艘參與運輸伊朗石油的「影子船隊」實施制裁。

美國希望迫使伊朗重返談判桌及重新開放霍爾木茲海峽。路透社

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警告將向違規外國金融機構實施「二級制裁」

財政部於聲明中嚴厲警告，當局已準備好對任何支持伊朗非法貿易的海外企業採取行動，當中包括航空公司。如有必要，美方亦會對協助伊朗相關活動的外國金融機構實施「二級制裁」（Secondary Sanctions），對象包括與中國獨立煉油廠有關聯的金融機構。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，隨着當局透過「經濟狂怒」（Economic Fury）行動，系統性地瓦解德黑蘭的地下銀行體系與影子船隊，各國金融機構必須警惕伊朗政權如何操縱國際金融體系以製造混亂。他強烈呼籲美國盟友積極執行針對伊朗及其他「惡意行為者」的制裁，強調「沒有任何藉口可言」。

據彭博社報道，特朗普政府近期持續加碼對伊朗的制裁，意圖透過名為「經濟狂怒」的行動迫使德黑蘭妥協並重返談判桌。據悉，該行動名稱源自美軍早前針對伊朗展開的「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）。

