英國退休金制度響警號 1500萬人恐老年貧窮

英國政府退休金委員會周二（19日）發表報告，揭示英國正面臨日益嚴重的退休儲蓄不足問題。報告指出，現時英國至少有1,500萬人的退休金儲備未能達到基本生活需求，若政府未能及時推動體制改革，未來陷入此困境的人數恐將擴大至1,900萬人，屆時將對國家公共財政與社會福利體系造成沉重打擊。

改革刻不容緩 四成半勞動人口零儲蓄

該份由現任首相施凱爾（Keir Starmer）去年重新啟動的委員會報告指出，大量英國民眾在退休後恐將面臨財務困境，甚至需要完全依賴國家救濟維持生計。這項長年累積的儲蓄不足問題，正逐步演變為影響英國經濟與社會穩定的結構性危機。

報告指出，現時英國至少有1,500萬人的退休金儲備未能達到基本生活需求，若政府未能及時推動體制改革，未來陷入此困境的人數恐將擴大至1,900萬人，屆時將對國家公共財政與社會福利體系造成沉重打擊。美聯社

數據顯示，目前高達45%處於勞動年齡的成年人，完全沒有參與任何退休金儲蓄計劃，而其中接近半數並非長期失業，而是擁有穩定工作收入的在職人士。

在現行的自動加入退休金制度（Auto-enrolment）下，僱主必須為員工開設退休金戶口，總供款比例至少為薪金的8%（員工負擔5%、僱主負擔3%）。然而，中低收入群體極為脆弱，約有一半人僅以該最低標準進行供款。委員會直言，現有的供款水平早已追不上未來的退休生活開支。

零工經濟拉低參與率 三成人提早「清空」戶口

報告同時點出新興就業模式帶來的隱憂。隨著零工經濟與彈性就業普及，全職自由工作者（Self-employed）中僅有4%保持定期為退休儲蓄的習慣，年輕自由工作者的參與率更形低迷，未來恐有更多人缺乏保障。

此外，退休金被提前動用的現象亦十分普遍。約30%的私人退休金帳戶，在達到法定最早可提領年齡時便隨即被啟動，當中約有一半的個案更是選擇「一次性全數提領」。據調查，這些資金大多被用於購買汽車、旅遊或房屋翻新等中短期消費，而非作長遠的退休規劃。

兩性退休貧富懸殊 官方稱未來退休族恐更窮

性別儲蓄差距同樣成為報告焦點。數據顯示，即將面臨退休的女性，其私人退休金中位數僅為8.1萬英鎊（約81.5萬港元），幾乎只有男性（15.6萬英鎊，約157萬港元）的一半。這反映出女性在薪酬差距、因照顧家庭而中斷職涯等因素下，在退休儲蓄上面臨長期劣勢。

對於這份隱憂重重的報告，英國退休金政務次官貝爾（Torsten Bell）回應時承認，雖然英國民眾近年已逐步恢復儲蓄習慣，但目前的進展與成果仍遠遠不足。他明確警告，若不持續推動結構性改革，未來的退休人士將面臨比現今長者更加貧困的命運。