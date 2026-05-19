Singha家族醜聞｜接班人遭親弟指控性侵12年 母集團宣布踢出公司

泰國知名啤酒集團「勝獅」（Singha）集團接班人Hiso Pi日前遭親弟弟Hiso Psi指控性侵長達12年，消息震驚全球。豪門醜聞重創公司形象，「勝獅」所屬的汶洛啤酒集團19日發表正式聲明，宣布解除接班人Hiso Pi在公司內的所有職位。



汶洛的聲明由主席布里特（Bhurit Bhirombhakdi）簽署，確認相關指控並對受害人Hiso Psi致以最深切的慰問。

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布里特表明，公司反對且不支持任何肢體、言語、威脅暴力，或侵犯他人尊嚴的行為。除了立刻拔除Hiso Pi的所有家族企業職位，集團也承諾將全力配合相關部門調查，確保各方獲得公平公正的對待，絕不姑息。目前泰國警方已正式介入調查。

Hiso Pi則也透過聲明表示：「對於目前公開的報道，我深感不安。謹就此事及其對汶洛（勝獅）集團成員及其家人造成的影響，向他們致以誠摯的歉意。為了確保各方公平，我本人在此停止履行我在汶洛（勝獅）集團及其所有子公司的員工和管理人員的職責，直到事件解決和水落石出。」

手持錄音證據 控全家包庇哥哥

弟弟Hiso Psi於5月9日發布影片控訴，表示自青少年時期（約12至14歲）起遭親哥哥多次性侵，持續長達12年，作案地點包括家族住宅等私人場所。他聲稱持有哥哥親口承認性侵的錄音證據，並強調整個家族，包括母親均知情卻無人幫他，反而將他趕出家門。

Hiso Psi周一再登上泰國3台節目《話題追擊》接受直播專訪，聲淚俱下重申指控，還表示醜聞揭發後，被生母聯合哥哥反告他「忘恩負義」以爭奪土地。