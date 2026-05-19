遊日注意｜出國稅加價變3000日圓 7月1日起實施

日本政府確定自7月1日起，將現行的「國際觀光旅客稅（俗稱出國稅）」，從每人每次1000日圓（約50港元）上調至3000日圓（約150港元），日本公民外國觀光客同樣適用，將直接附加在機票、船票或旅行社團費中「特別徵收」。日本觀光廳已在官方網站上公開宣導手冊。

日本旅客在成田機場用人臉識別自動門入境。

根據日本觀光廳最新公告，除了搭飛機離境，未來利用定期航班、郵輪等交通工具離開日本的旅客，每次必須繳納3000日圓的出國稅。

新稅率7月1日起實施，但日本政府設下過渡期，只要旅客在6月30日前完成開票，即使實際在7月1日以後才出境，也可適用1000日圓的舊稅率。

只有2歲以下嬰幼兒、在日本逗留不足24小時的轉機旅客、船舶或客機執勤機組人員，以及搭乘公務船或公用機出境的官員，可以免徵出國稅。

日本觀光廳強調，所有增加的收入將全數用於提升日本的觀光環境，包括解決各大景點日益嚴重的「觀光公害」問題、更新機場自動化快速通關閘門、針對外國遊客進行在地旅遊禮儀宣導與地方導引，以及整修地方固有文化與自然觀光資源。