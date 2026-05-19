伊朗局勢｜逾百對男女舉行集體婚禮 誓師為國家犧牲

伊朗當局在德黑蘭為超過100對夫婦舉行集體婚禮，這些夫婦報名參加了一項由國家資助的計劃，承諾在對抗美國和以色列的戰爭中犧牲生命，例如參加在發電站外組成人鏈的活動。



據伊朗媒體報道，婚禮於周一晚舉行，數百對夫婦在首都的幾個主要廣場舉行了婚禮，其中110對夫婦在德黑蘭市中心的伊瑪目侯賽因廣場舉行了婚禮。大批祝福者手持玫瑰，駐足觀看。

相關新聞：伊朗局勢｜伊方向美提交停火草案 特朗普：不滿意但暫緩軍事打擊行動

伊朗國家電視台也有播出婚禮場面，旨在提振戰時士氣。情侶們乘坐裝有槍的軍用吉普車抵達伊瑪目侯賽因廣場，並在一個由宗教人士主持的舞台上舉行婚禮。

舞台上有氣球裝飾，還有最高領袖穆傑塔巴的巨幅畫像。在梅爾通訊社發布的影片中，一位身穿白色伊斯蘭婚紗的年輕女子在新郎身旁說：「國家固然處於戰爭狀態，但年輕人也有結婚的權利。」

一位身穿深色西裝的男子站在他的未婚妻身旁，表示他們很高興這一天恰逢什葉派穆斯林尊崇的伊瑪目阿里與先知穆罕默德之女法蒂瑪的結婚紀念日。他說：「我們接受了他們的祝福。此外，我們也想向街頭的人們表達我們最美好的祝願。」

數百萬人報名獻出生命

美國與以色列2月28日對伊朗展開「史詩怒火」軍事行動，雙方至今未達成結束戰爭協議，美國總統特朗普多次威脅要對伊朗採取新的軍事行動。

據報參與集體婚禮的人報名參加了「自我犧牲」計畫（波斯語為janfada），該計畫要求人們承諾在戰爭中獻出生命，例如在發電站外組成人鏈。伊朗當局稱，包括議長加利巴夫和總統佩澤希齊揚在內的數百萬人已參加這個計劃。