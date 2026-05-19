東京山區驚現「殘破半屍」 疑遭熊啃食滿地腳印

日本東京奧多摩町仙元峠山區19日發現一具沒有上半身的殘缺屍體，警方接報趕往現場，發現附近有大型動物的足跡，且遺體有遭動物毀損的痕跡，初步判斷可能是遭到野生熊隻攻擊，目前仍在確認死者身分。

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據日媒報道，一名警員14日休假時到仙元峠登山，在距離登山步道約100米處發現疑似人類遺體。警視廳19日聯合當地獵友會一同上山搜尋，19日下午1時左右在東京奧多摩町仙元峠山區發現「半具遺體」，上半身完全消失，死狀悽慘。由於遺體遭到嚴重毀損，無法確認性別。

警方發現遺體周邊出現大型野生動物的腳印，且屍體有遭猛獸瘋狂啃咬、撕裂的痕跡，初步研判死者是在登山途中慘遭黑熊攻擊身亡。