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特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日

即時國際
更新時間：19:03 2026-05-19 HKT
發佈時間：19:03 2026-05-19 HKT

泰國內閣會議今天正式通過簽證修正案。泰國外交部下午表示，內閣已決定取消60天免簽待遇，且30天免簽適用國將減至54個國家或地區。相關單位正進一步審查適用名單，暫未肯定持香港特區護照的港人會否受影響。

泰國外交部表示，政府已決定取消對93個國家或地區的60天免簽證措施。領事事務部部長蒙坤（Mungkorn Pratoomkaew）補充說，30天免簽政策則將從現行的57個縮減至54個，另外3個國家或地區將適用15天免簽。但官方尚未公布詳細的國家名單。

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泰國外交部解釋，調整簽證政策的原因是考慮國家安全、旅遊與經濟利益及對等原則，同時消除重複免簽特權及利於數位簽證系統運行。

觀光部官員證實將恢復30日免簽安排

2024年，泰國政府宣布，香港等93個國家及地區旅客免簽入境泰國的停留天數自30天延長至60天。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報道，觀光與體育部長蘇拉薩（Surasak Phancharoenworakul）表示，內閣已取消60天免簽政策，並將恢復原本30天的標準。相關細節將由簽證委員會進一步制定後公告。

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