2026JH2｜校車大小行星近距離掠過地球 科學家：不構成威脅

一顆5月10日才剛被發現，大小約相等於1至2輛校車的小行星，周一以極近距離安全飛掠地球。根據歐洲太空總署數據，這顆名為2026JH2的小行星最近時距離地球僅約9.1萬公里，相當於地月距離的四分之一，其質量足以摧毀一座城市，但模擬顯示，至少在下個世紀前它都沒有機會撞擊地球。

安全掠過屬正常現象

麻省理工學院行星科學教授賓澤爾（Richard Binzel）表示，儘管距離地球很近，但這顆太空岩石並不構成危險。他指出：「2026JH2將安全地飛掠地球，這實際上是相當正常的現象。」他解釋，汽車大小的物體每周都會在地球與月球之間穿過，而校車大小的物體每年也會多次經過，只是近年來巡天計劃的靈敏度提高，才讓我們得以觀測到它們。

2026JH2來自火星與木星之間的小行星帶，因偶爾發生的碰撞及木星引力影響，被推向地球附近。法國國家科學研究中心天體物理學家米歇爾（Patrick Michel）也確認，雖然飛掠距離看似極近，但仍「足夠遠，絕對沒有什麼可擔心的」。

確切大小未知 反射率成關鍵

天文學家雖然觀測到2026JH2，但其確切大小仍是未知數。米歇爾解釋，光學望遠鏡只能測量其亮度，無法判斷物體反射或吸收了多少光。因此，一個物體可能「更大且更暗，或更小且更具反射性」。要確定大小，需要更困難的紅外線觀測。

根據目前估算，若其大小接近15米下限，將類似2013年撞擊俄羅斯車里雅賓斯克上空並造成千人受傷的火流星。若達30米上限，則接近1908年摧毀西伯利亞大片森林的通古斯大爆炸物體。然而，與這兩個例子不同，2026JH2甚至不會進入大氣層，沒有爆炸風險。

依據光變曲線建構出的「99942 阿波菲斯」（Apophis，又稱毀神星）可能外形。 Astronomical Institute of the Charles University

行星防禦能力引發關注

加州大學洛杉磯分校教授馬戈（Jean-Luc Margot）指出，迄今為止，天文學家僅觀測到約1%此類大小的近地小行星，這也是為何2026JH2在幾天前才被發現。

馬戈補充說，美國的行星雷達能力在阿雷西博望遠鏡於2020年倒塌後已經退化，金石天線也正進行長期維修，這削弱了評估撞擊風險的能力。不過，好消息是太空機構現正積極資助發現巡天計劃，以改善對潛在危險小行星的清單。

預計一個比2026JH2大十倍以上的小行星「阿波菲斯」（Apophis）將於2029年更近距離掠過地球，屆時科學家將迎來一次絕佳的觀測機會。