Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026JH2｜校車大小行星近距離掠過地球 科學家：不構成威脅

即時國際
更新時間：20:19 2026-05-19 HKT
發佈時間：20:19 2026-05-19 HKT

一顆5月10日才剛被發現，大小約相等於1至2輛校車的小行星，周一以極近距離安全飛掠地球。根據歐洲太空總署數據，這顆名為2026JH2的小行星最近時距離地球僅約9.1萬公里，相當於地月距離的四分之一，其質量足以摧毀一座城市，但模擬顯示，至少在下個世紀前它都沒有機會撞擊地球。

安全掠過屬正常現象

麻省理工學院行星科學教授賓澤爾（Richard Binzel）表示，儘管距離地球很近，但這顆太空岩石並不構成危險。他指出：「2026JH2將安全地飛掠地球，這實際上是相當正常的現象。」他解釋，汽車大小的物體每周都會在地球與月球之間穿過，而校車大小的物體每年也會多次經過，只是近年來巡天計劃的靈敏度提高，才讓我們得以觀測到它們。

2026JH2來自火星與木星之間的小行星帶，因偶爾發生的碰撞及木星引力影響，被推向地球附近。法國國家科學研究中心天體物理學家米歇爾（Patrick Michel）也確認，雖然飛掠距離看似極近，但仍「足夠遠，絕對沒有什麼可擔心的」。

確切大小未知 反射率成關鍵

天文學家雖然觀測到2026JH2，但其確切大小仍是未知數。米歇爾解釋，光學望遠鏡只能測量其亮度，無法判斷物體反射或吸收了多少光。因此，一個物體可能「更大且更暗，或更小且更具反射性」。要確定大小，需要更困難的紅外線觀測。

根據目前估算，若其大小接近15米下限，將類似2013年撞擊俄羅斯車里雅賓斯克上空並造成千人受傷的火流星。若達30米上限，則接近1908年摧毀西伯利亞大片森林的通古斯大爆炸物體。然而，與這兩個例子不同，2026JH2甚至不會進入大氣層，沒有爆炸風險。

依據光變曲線建構出的「99942 阿波菲斯」（Apophis，又稱毀神星）可能外形。 Astronomical Institute of the Charles University
依據光變曲線建構出的「99942 阿波菲斯」（Apophis，又稱毀神星）可能外形。 Astronomical Institute of the Charles University

行星防禦能力引發關注

加州大學洛杉磯分校教授馬戈（Jean-Luc Margot）指出，迄今為止，天文學家僅觀測到約1%此類大小的近地小行星，這也是為何2026JH2在幾天前才被發現。

馬戈補充說，美國的行星雷達能力在阿雷西博望遠鏡於2020年倒塌後已經退化，金石天線也正進行長期維修，這削弱了評估撞擊風險的能力。不過，好消息是太空機構現正積極資助發現巡天計劃，以改善對潛在危險小行星的清單。

預計一個比2026JH2大十倍以上的小行星「阿波菲斯」（Apophis）將於2029年更近距離掠過地球，屆時科學家將迎來一次絕佳的觀測機會。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:32
九龍城男判頭維修冷氣機墮樓亡 疑無安全措施下穿洞洞鞋爬窗跣腳 妻及6歲兒頓失所依
突發
4小時前
阿Sa蔡卓妍結婚未足月突瘋傳離婚 被指「含淚控訴」老公？ 經理人霍汶希代回應：去咗度蜜月
00:59
阿Sa蔡卓妍結婚未足月突瘋傳離婚 被指「含淚控訴」老公？ 經理人霍汶希代回應：去咗度蜜月
影視圈
6小時前
大棋盤︱公務員薪酬趨勢調查快出爐 傳高級公僕加幅逾4%惹反響 政圈料勢被「壓低」
02:30
大棋盤︱公務員薪酬趨勢調查快出爐 傳高級公僕加幅逾4%惹反響 政圈料勢被「壓低」
政情
13小時前
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
2026-05-18 08:00 HKT
內地女港鐵疑逃票「吊靴鬼」黐實過閘 霸氣港女「一個動作」死守防線 結局極度舒適｜Juicy叮
內地女港鐵疑逃票「吊靴鬼」黐實過閘 霸氣港女「一個動作」死守防線 結局極度舒適｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即時娛樂
10小時前
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
影視圈
7小時前
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
生活百科
23小時前
有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險｜Juicy叮
有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險｜Juicy叮
時事熱話
1小時前
白雪仙98歲大壽 陳寶珠偕兒子楊天經賀師傅 影迷冒雨守候場面墟冚 人氣不減媲美年輕偶像
00:52
白雪仙98歲大壽 陳寶珠偕兒子楊天經賀師傅 影迷冒雨守候場面墟冚 人氣不減媲美年輕偶像
影視圈
11小時前