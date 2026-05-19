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特朗普發上銬外星人AI圖 坐鎮外太空指揮作戰掀熱議

即時國際
更新時間：14:38 2026-05-19 HKT
發佈時間：14:38 2026-05-19 HKT

美國總統特朗普近期在其社交平台Truth Social發文分享多張AI生成圖片，內容描繪他走在一名被銬住、肌肉壯碩的外星人旁邊，看似正在押送外星人，以及身處太空戰鬥設施之中、指揮太空部隊的圖片，身後則是各種爆炸情境，引發網民熱議。

這波貼文出現的時間點就在五角大樓公布不明飛行物（UFO）相關文件後僅僅一周，當時他剛結束訪華行程返美。

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特朗普發布坐鎮外太空指揮「星戰」的AI生成圖片。Social Truth
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特朗普近期多張AI生成圖片，掀起熱議。美聯社
特朗普近期多張AI生成圖片，掀起熱議。美聯社

疑似「押送外星人」惹關注

其中一張AI生成圖片格外引發關注，那就是特朗普在特勤局人員與軍事人員的簇擁下，站在一名手腳都被束縛、銀色外表的外星人旁邊。圖片背景疑設定在山邊美軍基地，並配文稱「特朗普：發布1張特朗普與外星人及特工同行的照片」。

其他圖片則描繪特朗普坐在外太空的指揮中心內，地球在他身後中清晰可見，圖片標題寫著「美國太空軍」，還配上文字「特朗普：發布1張特朗普在衛星戰期間身處太空軍指揮中心的圖片」。

模擬指揮星戰 摧毀目標

第3張圖片中，特朗普身處太空軍指揮中心內，他按下一個紅色按鈕，其身旁螢幕顯示至少5個目標已被摧毀，畫面相當吸睛。

特朗普先前不斷表示，將公布數十年來美國政府收集到的「外星相關」事物。今年5月，第一批文件正式公布，其中包含多艘UFO、神秘物種等，引發全球的外星人熱潮。

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