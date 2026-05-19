芭堤雅︱美國男子離奇半裸掛屍公寓露台 室內無打鬥痕跡

泰國度假勝地芭堤雅傳出詭異懸屍案，一名50歲美籍男子被發現半身赤裸，毫無氣息地「掛」在一棟7層公寓的6樓陽台外。由於遺體上半身吊在外面，驚悚畫面嚇壞大批路過的民眾。當地警方18日接報後緊急封鎖現場並破門調查，初步估計發現屍人體時已死了3小時。

芭堤雅美國男子離奇半裸掛屍露台。 Facebook／สยามชล นิวส์

據泰媒The Thaiger報導，事發單位位於中天賽松路（Jomtien Sai Song Road）。報案的少年表示，當時他正和朋友坐在公寓對面的路邊聊天，無意間一抬頭，竟然看到6樓陽台外「掛著一坨黑影」，看起來就像一顆人頭垂在外面。

這群青少年隨即走近大樓細看，沒想到看來真的像是遺體，隨時向附近的「摩的」司機求助並打電話報警。警方趕抵現場時，大樓下方已聚集了大批面露驚色的圍觀群眾。

驚方破門發現室內整齊。 Facebook／สยามชล นิวส์

警方封鎖現場並上樓破門調查，證實死者是一名50歲美國籍男子，死亡時間已超過3小時。男子被發現時上半身赤，下半身穿灰色牛仔褲與一雙人字拖，下半身倚在陽台欄杆上，頭部與雙臂則無力地「吊」在陽台外。

死者位於6樓的房間房門從內上鎖，室內整齊，物品沒有被翻動或遭竊的跡象，現場也未留下任何打鬥的痕跡。此外，死者的遺體表面也沒有明顯外傷。警方已將遺體送交解剖，以確定死因。