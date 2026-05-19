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日本熊出沒 | 東京八王子市再現熊蹤 新潟縣7旬翁遭熊襲受傷

即時國際
更新時間：14:03 2026-05-19 HKT
發佈時間：14:03 2026-05-19 HKT

日本東京接連有野熊入侵，繼上月有黑熊出沒之後，八王子市周日（17日）再發現2頭亞洲黑熊，市政府目前已設置捕獸籠，並呼籲當地居民提高警覺。新潟縣南魚沼市周二（19日）則有1名70多歲老翁在務農時遭到熊隻襲擊受傷，這是新潟縣今年首宗熊襲傷人事件。

八王子市驚現2頭亞洲黑熊

上月，八王子市元八王子町發現一頭亞洲黑熊出沒，市政府正持續呼籲居民注意安全。到周日黃昏6時半左右，八王子市上恩方町又出現疑似為母子的2頭亞洲黑熊。

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八王子市再有熊出沒。維基百科
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八王子市再有黑熊出沒，市政府目前已設置捕獸籠。美聯社資料圖片
八王子市再有黑熊出沒，市政府目前已設置捕獸籠。美聯社資料圖片
八王子市政府已呼籲當地居民提高警覺。法新社資料圖片
八王子市政府已呼籲當地居民提高警覺。法新社資料圖片

市政府表示，當地居民在檢查用來捕捉野豬和鹿的陷阱及感應相機時，發現相機拍攝到了2頭亞洲黑熊。由於這2頭黑熊看起來像是母子，市政府已於周一（18日）設置了箱型捕獸籠。

新潟縣今年127宗熊出沒

至於新潟縣則發生今年首宗熊襲傷人事件，一名70多歲老翁周二上午8時55分許在住家附近的農田裡工作時，突然有野熊從他右側發動襲擊，鄰居見狀連忙撥打119報案，救援人員到場後將老翁送往南魚沼市內醫院。

事發地點位於JR上越線八色車站附近，警方呼籲周圍居民要多加小心。

新潟縣今年1月至4月共有127宗目擊熊隻通報，創下歷年來同期最高紀錄，當局呼籲民眾避免在清晨、傍晚進入山區，因為這些時段熊出沒機率較高。

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