美駐華大使：特朗普向習近平表明 美國對台政策不變 不支持台獨

美國總統特朗普在訪華期間的涉台言論引發關注，對此，美國駐華大使龐德偉（David Perdue）周一（18日）接受美國傳媒訪問時透露，特朗普曾當面向中國國家主席習近平表明，任內期間美國對台政策不會改變，全面支持台灣關係法、中美三個聯合公報與對台六項保證。龐德偉強調，台灣對中方是重大議題，特朗普堅守底線。

龐德偉在財經頻道CNBC節目，接受主持人凱南（Joe Kernen）訪問，被問到特朗普提及對台軍售當交易籌碼，聽來像已放棄台灣，或是為了經貿協議改變美國政策的問題時，龐德偉稱自己當時在場知道發生甚麼事，特朗普已向中方表達得非常清楚，但後來在專機上記者圍着特朗普發問，當時被問到的問題不一樣。

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特朗普向中方表明對台政策不變，不支持台獨。路透社

在特朗普訪華期間，習近平與龐德偉（左）握手。美聯社

特朗普與習近平會晤期間，龐德偉（右一）一直在旁。美聯社

龐德偉（右一）在特朗普訪華期間一直跟在身旁。美聯社

台灣對中方是重大議題 特朗普堅守底線

龐德偉說：「習特會談時我在場，特朗普清楚對習近平表明，我們不會改變美國對台灣的政策，我們完全支持台灣關係法、中美3個聯合公報與對台6項保證；我們不支持台灣獨立，但也不想見到兩岸之間的脅迫，我們希望見到和平解決方案。我們要的，也是中國要的，他們要和平與穩定。這對中國來說是個重要議題，特朗普總統守住了立場。」

凱南追問：「你說我們不支持台灣獨立，這是我們的政策嗎？」龐德偉回答說，台灣關係法與中美3個聯合公報都說美國不支持台灣獨立。」

美國完全支持台灣關係法

凱南說，美國既不支持台灣獨立，也不希望中國藉軍力或脅迫去改變台灣的獨立現狀。他問龐德偉：「你有看到這是何等的模糊嗎？」

龐德偉回應道：「我不認為那是模糊，我知道數十年來這稱為戰略模糊。對我來說這非常清楚，我們不選邊，希望兩岸人民決定未來。我們只是不希望見脅迫的方式，不希望結局是軍事打擊行動。」

他續說：「特朗普說得非常清楚，他的政策與美國的政策沒有改變。他強化了這個立場的明確性。他也聆聽了習近平的說法，我認為這很有建設性，他讓習近平仔細說明中方的看法。」

