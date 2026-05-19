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南韓星巴克 | 「坦克日」促銷咖啡杯捱轟 母公司火速開除CEO

即時國際
更新時間：11:56 2026-05-19 HKT
發佈時間：11:56 2026-05-19 HKT

南韓零售巨頭新世界集團（Shinsegae Group）宣布，已正式解僱南韓星巴克行政總裁孫正鉉（音、Sohn Jeong-hyun），主因是該公司在5月18日光州事件46周年紀念日當天，推出名為「坦克日」的咖啡杯促銷活動，被指讓人想起當年坦克開進光州鎮壓的畫面，引發社會強烈憤慨，指對歷史傷痛極度不尊重。

新世界集團會長鄭溶鎮（音、Chung Yong-jin）周一發聲明，針對孫正鉉執行不當促銷予以解職。相關爭議源於該連鎖咖啡品牌推出的「坦克日」促銷活動，內容提供購買一系列名為「坦克杯」的可重用咖啡杯折扣優惠。

南韓星巴克推出「坦克日」活動促銷隨行杯。南韓星巴克官網
南韓星巴克推出「坦克日」活動促銷隨行杯。南韓星巴克官網
南韓星巴克「坦克日」促銷捱轟。美聯社
南韓星巴克「坦克日」促銷捱轟。美聯社
在南韓開設的一家星巴克咖啡館，顧客可以一邊喝著拿鐵，一邊欣賞嚴密軍事化的北韓景象。路透社
在南韓開設的一家星巴克咖啡館，顧客可以一邊喝著拿鐵，一邊欣賞嚴密軍事化的北韓景象。路透社

被指令人想起坦克進光州鎮壓

然而，這項活動的名稱與文案卻觸動了南韓社會的敏感神經。5月18日正值光州事件紀念日，當年南韓民眾起義反抗軍事獨裁者全斗煥，卻遭到軍方出動坦克鎮壓。此外，「坦克日」廣告口號中還使用了「猛敲桌子」一詞，令人想起南韓1987年學運人士朴鍾哲遭酷刑致死案，引發輿論撻伐。

在朴鍾哲一案中，時任警察廳長姜旼昌在說明其死因時，謊稱辦案人員只是「猛敲桌子，然後朴鍾哲倒吸一口氣就死了」，但事後證實朴鍾哲是遭受警方水刑時壓迫頸部窒息身亡。

母公司會長道歉 承諾調查

鄭溶鎮也向朴鍾哲遺屬致歉，表示今次促銷活動對光州事件的罹難者家屬、當地民眾與民主精神帶來了傷害，他對此代表公司致歉，並強調這是絕對不應該出現、不應該容忍的行銷手段。

鄭溶鎮直指自己對此負有全部責任，包括他本人到所有員工在內都會進行培訓，建立完整的歷史意識和道德標準，並指公司針對這項活動為何能夠通過審核，將展開調查，結果出爐後會公開透明地向外說明。
 

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