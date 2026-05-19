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Royal Pop︱Swatch與AP聯乘陀錶開賣 歐美多地現搶購衝突

即時國際
更新時間：10:03 2026-05-19 HKT
發佈時間：10:02 2026-05-19 HKT

瑞士製錶業者Swatch與奢華腕錶製造商愛彼聯名的Royal Pop系列懷錶，上周六在巴黎、倫敦、紐約等國際大城市開賣，但引發了諸多混亂狀況。英國利物浦、曼徹斯特的Swatch商店因混亂連續兩天暫停營業。很多人企圖買到錶後高價轉售。

法國巴黎一間Swatch店面外上周六聚集約300人，警方為維持秩序釋放催淚氣。

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意大利米蘭的情況同樣失控，一間Swatch門口爆發打鬥衝突。

美國紐約時代廣場出現嚴重的推擠狀況，44歲男子麥金塔希望能搶到這款色彩鮮艷懷錶，以約400至420美元購入，再立即以高價轉手賣出。

在英國倫敦、卡迪夫、伯明罕、曼徹斯特、利物浦等地，各門市湧現大量人潮，因爭相搶購而出現騷動。這款懷錶，在英國價格為355英鎊（3723萬港元），網上轉手價已飆至1.6萬鎊（約16.7萬港幣）。極高的溢價誘使數以百計的民眾徹夜排隊，有些人甚至露營長達一周。

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