土耳其南部連串槍擊 釀6死8傷 警搜捕在逃槍手

土耳其南部周一發生槍擊案，造成至少6人死亡、8人受傷。槍手行兇後在逃，警方在直升機和無人機支援下，正大舉搜捕。

事發於梅爾辛省恰姆利亞伊拉區和塔爾蘇斯區，37歲槍手梅廷（Metin O）先在恰姆利亞伊拉區當街槍殺妻子，之後駕車往塔爾蘇斯區一家餐館，在車廂內朝外面開槍，造成餐廳老闆及一名員工死亡。據報梅廷與經營這家餐館的老闆素有嫌隙。

一家餐館是案發現場之一。X圖片

槍手先當街殺妻 後接連擊斃5人

槍手又在塔爾蘇斯另一個社區殺害一名少年、一名50歲男子及另一名男子。

槍擊案發生後，當地警方和憲兵部隊出動直升機大舉搜捕在逃槍手。

連串槍擊引發全國關注

土耳其近期連串槍擊事件震驚全國，引發對槍械暴力與校園安全的關切。上月，南部卡赫拉曼馬拉斯省一所學校發生槍擊案，造成10人死亡；而就在前一天，鄰近省份的另一宗校園槍擊事件造成16人受傷。

土耳其總統埃爾多安對最新槍擊案感到震驚，為案中死難者致哀，但沒有披露槍手行兇動機。

