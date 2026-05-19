土耳其南部連串槍擊 釀6死8傷 警搜捕在逃槍手
更新時間：08:38 2026-05-19 HKT
發佈時間：08:38 2026-05-19 HKT
發佈時間：08:38 2026-05-19 HKT
土耳其南部周一發生槍擊案，造成至少6人死亡、8人受傷。槍手行兇後在逃，警方在直升機和無人機支援下，正大舉搜捕。
事發於梅爾辛省恰姆利亞伊拉區和塔爾蘇斯區，37歲槍手梅廷（Metin O）先在恰姆利亞伊拉區當街槍殺妻子，之後駕車往塔爾蘇斯區一家餐館，在車廂內朝外面開槍，造成餐廳老闆及一名員工死亡。據報梅廷與經營這家餐館的老闆素有嫌隙。
槍手先當街殺妻 後接連擊斃5人
槍手又在塔爾蘇斯另一個社區殺害一名少年、一名50歲男子及另一名男子。
槍擊案發生後，當地警方和憲兵部隊出動直升機大舉搜捕在逃槍手。
連串槍擊引發全國關注
土耳其近期連串槍擊事件震驚全國，引發對槍械暴力與校園安全的關切。上月，南部卡赫拉曼馬拉斯省一所學校發生槍擊案，造成10人死亡；而就在前一天，鄰近省份的另一宗校園槍擊事件造成16人受傷。
土耳其總統埃爾多安對最新槍擊案感到震驚，為案中死難者致哀，但沒有披露槍手行兇動機。
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