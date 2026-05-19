Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜倫敦青年集體搶劫潮蔓延 運動服店被掠女職員奮勇追截獲讚

即時國際
更新時間：01:33 2026-05-19 HKT
發佈時間：01:33 2026-05-19 HKT

英國倫敦東部伊爾福德（Ilford）近日發生一宗備受關注的集體搶劫事件。當地時間 16 日（周六）下午，一群蒙面青年闖入當地一間著名連鎖運動用品店進行「零元購」式搶掠。現場多名年輕女性店員展現勇氣，奮起在扶手電梯上與歹徒搏鬥並成功奪回部分失物，過程被民眾拍下後在網絡瘋傳。

突發「青少年聚會」 蒙面青年群起搶掠

事發於下午約 5 時 17 分，大約 9 名身穿連帽衫、戴著面罩的青年突然湧入位於伊爾福德高街（Ilford High Road）的 JD Sports 分店。據悉，這類行動通常透過社交媒體發起，以「會合（Link up）」為名，召集大批青少年在同一時間衝擊商舖，利用人數優勢令保安及店員措手不及。

影片顯示，這群青年在店內大肆搜刮後，抱著大量名牌運動服飾奔向扶手電梯。

女店員扶手電梯阻截 場面混亂

儘管面對成群的蒙面男青年，店內幾名年輕女店員並未退縮，反而主動追擊。當歹徒企圖沿扶手電梯逃跑時，女店員們在移動的電梯上與他們發生肢體衝突，奮力扯下對方手中的衣物。部分青年在糾纏間步履不穩，甚至在電梯上互相碰撞跌倒。為了逃命，他們丟下了多件戰利品。

不少目擊者及網民稱讚店員表現英勇，形容她們是「行動英雄（Action heroes）」，更有網民留言指：「她們的薪水絕對不足以應付這種瘋狂，但她們仍為保護公司財產拼盡全力。」

警方調查進度：暫無人被捕

倫敦警察廳（Metropolitan Police）發言人證實，警方當日下午接報到場，並在附近區域進行了廣泛搜查。儘管目前尚未有人被捕，但警方強調調查仍在進行中。

警方補充指出，伊爾福德地區的盜竊案件在過去一年內已下降超過 10%，當局將繼續視打擊商店盜竊為優先任務。倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）亦強調，警方會對任何形式的犯罪行為採取「零容忍」態度。

社會憂青少年犯罪新趨勢

此次事件再次引發外界對英國青少年集體犯罪問題的憂慮。類似的「網約搶劫」早前已在倫敦南部的嘉立咸（Clapham）等地出現，導致當地不少店舖被迫縮短營業時間或加強防衛。這類有組織的群體行動不僅令零售業蒙受損失，更對前線職員的安全構成重大威脅，而且惡潮有蔓延趨勢，治安情況令人擔憂。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
即時中國
19小時前
袁嘉敏挑戰性感極限 細碼吊帶衫只包裹一半豐滿上圍 透明薄紗上衣差1cm陷走光邊緣
袁嘉敏挑戰性感極限 細碼吊帶衫只包裹一半豐滿上圍 透明薄紗上衣差1cm陷走光邊緣
影視圈
11小時前
《愛回家》將大結局李泳豪面臨「失業」危機？肩負養家重擔救鼎爺財政 公開最新吸金大計
《愛回家》將大結局李泳豪面臨「失業」危機？肩負養家重擔救鼎爺財政 公開最新吸金大計
影視圈
8小時前
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
18小時前
牛頭角車禍｜31歲斷右腳女子留醫5日 惜搶救無效不治 增至兩死
牛頭角車禍｜31歲斷右腳女子留醫5日 惜搶救無效不治 增至兩死
突發
3小時前
李家鼎大仔李泳漢被鄰居揭真面目？驚爆「想斬死老竇」 鬧家傭、遊手好閒、屢惹警察上門
李家鼎大仔李泳漢被鄰居揭真面目？驚爆「想斬死老竇」 鬧家傭、遊手好閒、屢惹警察上門
影視圈
17小時前
馬浚偉最新動向曝光 辭任新城CEO轉戰上市公司 閃電加盟衍生集團任副主席 年薪達250萬
01:34
馬浚偉最新動向曝光 辭任新城CEO轉戰上市公司 閃電加盟衍生集團任副主席 年薪達250萬
影視圈
9小時前
離巢港姐冠軍謝嘉怡返蘇格蘭生活 歎一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家鄉休養
離巢港姐冠軍謝嘉怡返蘇格蘭生活 歎一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家鄉休養
影視圈
5小時前
連鎖中菜館午市點心半價！即叫即蒸手工點心$8起 荃灣/啟德/沙田店適用
連鎖中菜館午市點心半價！即叫即蒸手工點心$8起 荃灣/啟德/沙田店適用
飲食
13小時前
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
生活百科
4小時前