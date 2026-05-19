有片｜倫敦青年集體搶劫潮蔓延 運動服店被掠女職員奮勇追截獲讚

英國倫敦東部伊爾福德（Ilford）近日發生一宗備受關注的集體搶劫事件。當地時間 16 日（周六）下午，一群蒙面青年闖入當地一間著名連鎖運動用品店進行「零元購」式搶掠。現場多名年輕女性店員展現勇氣，奮起在扶手電梯上與歹徒搏鬥並成功奪回部分失物，過程被民眾拍下後在網絡瘋傳。

突發「青少年聚會」 蒙面青年群起搶掠

事發於下午約 5 時 17 分，大約 9 名身穿連帽衫、戴著面罩的青年突然湧入位於伊爾福德高街（Ilford High Road）的 JD Sports 分店。據悉，這類行動通常透過社交媒體發起，以「會合（Link up）」為名，召集大批青少年在同一時間衝擊商舖，利用人數優勢令保安及店員措手不及。

影片顯示，這群青年在店內大肆搜刮後，抱著大量名牌運動服飾奔向扶手電梯。

女店員扶手電梯阻截 場面混亂

儘管面對成群的蒙面男青年，店內幾名年輕女店員並未退縮，反而主動追擊。當歹徒企圖沿扶手電梯逃跑時，女店員們在移動的電梯上與他們發生肢體衝突，奮力扯下對方手中的衣物。部分青年在糾纏間步履不穩，甚至在電梯上互相碰撞跌倒。為了逃命，他們丟下了多件戰利品。

不少目擊者及網民稱讚店員表現英勇，形容她們是「行動英雄（Action heroes）」，更有網民留言指：「她們的薪水絕對不足以應付這種瘋狂，但她們仍為保護公司財產拼盡全力。」

警方調查進度：暫無人被捕

倫敦警察廳（Metropolitan Police）發言人證實，警方當日下午接報到場，並在附近區域進行了廣泛搜查。儘管目前尚未有人被捕，但警方強調調查仍在進行中。

警方補充指出，伊爾福德地區的盜竊案件在過去一年內已下降超過 10%，當局將繼續視打擊商店盜竊為優先任務。倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）亦強調，警方會對任何形式的犯罪行為採取「零容忍」態度。

社會憂青少年犯罪新趨勢

此次事件再次引發外界對英國青少年集體犯罪問題的憂慮。類似的「網約搶劫」早前已在倫敦南部的嘉立咸（Clapham）等地出現，導致當地不少店舖被迫縮短營業時間或加強防衛。這類有組織的群體行動不僅令零售業蒙受損失，更對前線職員的安全構成重大威脅，而且惡潮有蔓延趨勢，治安情況令人擔憂。